台鐵普悠瑪號經典「紅白塗裝」將成絕響　首列新設計年底亮相

▲台鐵TEMU2000型普悠瑪號經典紅白塗裝將走入歷史，新設計年底前出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2012年起陸續引進19列普悠瑪號，成為東部幹線主力，其中一列2018年發生出軌重大死傷事故後報廢，現存18列，如今普悠瑪號要更換新塗裝，馳騁鐵道14年的經典「紅白塗裝」身影將走入歷史，台鐵已公告委外設計，預計今年底完成示範列車試營運。

普悠瑪號上路初期為東部幹線主力，票選命名「普悠瑪」（Puyuma）為卑南語「集合、團結」之意，車身「紅白塗裝」與阿美族服飾主色相近，無論是命名和塗裝都充滿原住民元素。

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而普悠瑪號車頭駕駛室側身「TRA」標誌更是該車款的識別特徵，為台灣鐵路管理局的英文縮寫，由於台鐵2024年轉型國營公司，官方英文縮寫改為TRC，普悠瑪號車身塗裝也將全面更新。

▲台鐵普悠瑪號新塗裝示範列車年底前試營運。（示意圖／記者李毓康攝）

台鐵公司昨(25日)上網公告標案，委外進行「TEMU2000型電聯車普悠瑪號外觀塗裝設計案」，徵求日期至4月7日截止，未來普悠瑪號將有新塗裝，經典的「紅白塗裝」身影即將成絕響。

對此，台鐵公司說明，普悠瑪號列車營運多年，為提升列車外觀品質與企業形象，並兼顧美學，規劃辦理塗裝更新，並將委外設計。

台鐵指出，該案目前在前期規劃階段，經費與時程將配合預算與招標結果調整，另設計過程將邀請鐵道學者與美學專家提供意見，預計今(115)年底完成示範列車試營運。