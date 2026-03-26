　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵普悠瑪號經典「紅白塗裝」將成絕響　首列新設計年底亮相

▲▼台鐵TEMU2000形傾斜式電聯車,普悠瑪號,傾斜式列車,火車,交通,花東鐵路電氣化,鐵道運輸,東部幹線,返鄉,連假。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵TEMU2000型普悠瑪號經典紅白塗裝將走入歷史，新設計年底前出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵2012年起陸續引進19列普悠瑪號，成為東部幹線主力，其中一列2018年發生出軌重大死傷事故後報廢，現存18列，如今普悠瑪號要更換新塗裝，馳騁鐵道14年的經典「紅白塗裝」身影將走入歷史，台鐵已公告委外設計，預計今年底完成示範列車試營運。

普悠瑪號上路初期為東部幹線主力，票選命名「普悠瑪」（Puyuma）為卑南語「集合、團結」之意，車身「紅白塗裝」與阿美族服飾主色相近，無論是命名和塗裝都充滿原住民元素。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而普悠瑪號車頭駕駛室側身「TRA」標誌更是該車款的識別特徵，為台灣鐵路管理局的英文縮寫，由於台鐵2024年轉型國營公司，官方英文縮寫改為TRC，普悠瑪號車身塗裝也將全面更新。

▲▼台鐵TEMU2000形傾斜式電聯車,普悠瑪號,傾斜式列車,火車,交通,花東鐵路電氣化,鐵道運輸,東部幹線,返鄉,連假。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵普悠瑪號新塗裝示範列車年底前試營運。（示意圖／記者李毓康攝）

台鐵公司昨(25日)上網公告標案，委外進行「TEMU2000型電聯車普悠瑪號外觀塗裝設計案」，徵求日期至4月7日截止，未來普悠瑪號將有新塗裝，經典的「紅白塗裝」身影即將成絕響。

對此，台鐵公司說明，普悠瑪號列車營運多年，為提升列車外觀品質與企業形象，並兼顧美學，規劃辦理塗裝更新，並將委外設計。

台鐵指出，該案目前在前期規劃階段，經費與時程將配合預算與招標結果調整，另設計過程將邀請鐵道學者與美學專家提供意見，預計今(115)年底完成示範列車試營運。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！　綠5連霸議員初選不敵政二代、美女新人出線
許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
柯文哲「犯後1行為」就可判無期徒刑！　律師：2028別想了
傳川普將宣布停火！納坦雅胡急下令「把握倒數48小時」猛轟伊朗
快訊／上工上工！　柯文哲神情輕鬆出門赴黨部
法官命柯文哲須到庭聆判！　若遭重判「可能增加交保金」
柯文哲判決書多達近千頁！　一審將宣判
男女電梯裡抽菸！成大學生看一眼慘被痛毆：不敢住了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

處理少子化、高房價！Cheap揭2帖藥很猛：好想贏南韓

網友怨開庭2次「委任律師沒出現」　林智群：可能在土城

關窗噴殺蟲劑30分鐘「像毒氣室」　專家示警：人和寵物都要離開

學者拜訪馬英九被問「畢業了沒？」　媒體人憂：藍營2026恐完蛋

台鐵普悠瑪號經典「紅白塗裝」將成絕響　首列新設計年底亮相

快到期「他才領普發1萬」　一票人狂犯1毛病：發票中500元放到過期

入夜北台灣轉濕涼　明天中部以北防較大雨勢

柯文哲「犯後1行為」就可以判無期徒刑！律師預言：2028別想了

台中一中宿舍爆衝突！住宿生不滿鬧鐘音樂　舍幹怒：包一包滾

華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐　東南亞、韓國航線吃得到

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

處理少子化、高房價！Cheap揭2帖藥很猛：好想贏南韓

網友怨開庭2次「委任律師沒出現」　林智群：可能在土城

關窗噴殺蟲劑30分鐘「像毒氣室」　專家示警：人和寵物都要離開

學者拜訪馬英九被問「畢業了沒？」　媒體人憂：藍營2026恐完蛋

台鐵普悠瑪號經典「紅白塗裝」將成絕響　首列新設計年底亮相

快到期「他才領普發1萬」　一票人狂犯1毛病：發票中500元放到過期

入夜北台灣轉濕涼　明天中部以北防較大雨勢

柯文哲「犯後1行為」就可以判無期徒刑！律師預言：2028別想了

台中一中宿舍爆衝突！住宿生不滿鬧鐘音樂　舍幹怒：包一包滾

華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐　東南亞、韓國航線吃得到

朱永弘接任代理主帥以來最滿意一戰　海神輸球仍有大收穫

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

快訊／彰化綠營女將涉詐助理費487萬　檢求刑9年半！法院續押

IVE首攻台北小巨蛋！9月連唱2場「最低票價才800」　4／3全面開賣

不想天天吃藥可選3種長效避孕法　有偏頭痛醫推「皮下植入」

香港「五屍凶宅」拍賣　風水師「奪命符水」殺5女

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

愛迪達在大稻埕開「三葉草中藥行」！Nike神級跑鞋Pegasus 42強化腳感

合唱環節粉絲唱得太投入　張靚穎「欲唱又止」！XD

生活熱門新聞

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

超多人中鏢！「腳痛、腹瀉」傳染性強　病人痛到快往生

雷雨要來了！圖看清明連假天氣

溼答答！　「最強春雨鋒面」下周到

聊天「超愛1符號」肯定是溫柔的人！一票人點頭

鋒面今晚接近！　下波「雨更大」

全台11縣市今天停水！「最長16小時沒水用」

兒科名醫車禍亡　家長不捨憶暖舉

吃壽司郎被「灌單」！她險多付1000元…業者回應了

柯文哲「犯後態度不佳」成致命傷？律師：2028別想了

勞退新制新規上路！　4重點一次看

「毒豆乾」流竄新北餐廳市場

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽祖進香「台鐵加開160班」　215列次加掛車廂

白沙屯媽祖進香「台鐵加開160班」　215列次加掛車廂

為配合2026白沙屯媽祖北港徒步進香活動，台鐵公司宣布，4月11日起兩周末將加開160班次，25列車增停白沙屯站，215列次加掛車廂，加強疏運。

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

台鐵推Q版「媽祖紀念車票」迎遶境　4月限定開賣

國家兩廳院「燈具更新」疑遭圍標　約談承辦人與業者

國家兩廳院「燈具更新」疑遭圍標　約談承辦人與業者

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

副站長開車闖平交道遭開除　台鐵初估將求償逾900萬

9業者投標台北車站商場！京站曝名單　台鐵警告：恐吃官司

9業者投標台北車站商場！京站曝名單　台鐵警告：恐吃官司

關鍵字：

普悠瑪號台鐵塗裝設計更新紅白塗裝

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面