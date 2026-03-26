法官命柯文哲須到庭聆判原因曝　若遭重判「可能增加交保金」

▲柯文哲涉犯京華城等案，今（26日）須出庭聆判，否則會被拘提。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控涉犯京華城等案，台北地院一審今（26日）下午2點半宣判，並命柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗4名被告須到庭聆判，若不到庭可拘提，用意是宣判後，隨即進行強制處分訊問程序，若判決結果是有罪且重判，依法雖可裁定羈押防逃、確保日後審判與執行程序順利進行，但比較可能的作法是增加交保金。

北院合議庭是在去年（2025年）12月24日全案辯論終結時，當庭諭知柯文哲4人須到庭聆判，依據為《刑事訴訟法》第116-2條第3項「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，柯文哲4人都是在北院審理期間，才獲得交保停止羈押。

上述法條的立法用意為防逃，但法院重判被告並當庭裁定羈押的情形很少見，通常是宣判結束當下，訊問檢辯雙方與被告本人意見，依判決輕重，調整交保被告的強制處分強度，例如增加交保金、解除科技監控等。

京華城案北院合議庭審判長江俊彥，2022年宣判游迺文所涉勞動基金炒股案，就事先命已交保停押的游男到庭聆判，以備檢方會對重判9年的游男聲請羈押，因此今天下午京華城案一審宣判後，也會有這樣強制處分的訊問程序。

一旦重判並須增加交保金，被告可能須帶進候審室等待籌錢辦保。柯文哲在北院審理中交保7000萬元、沈慶京交保1.8億元、應曉薇交保3000萬元、李文宗交保2000萬元，4人均限制出境、出海，並佩戴科技監控設備防逃至今。