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學者拜訪馬英九被問「畢業了沒？」　媒體人憂：藍營2026恐完蛋

▲▼藍白合君悅酒店會談現場，馬英九。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九身體狀況令人擔心。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

前總統馬英九指控國民黨副主席蕭旭岑、幕僚王光慈「破壞財政紀律」，送請司法機關調查；不過，蕭旭岑回應「馬英九忘了很多事」，讓外界質疑是否健康亮紅燈。媒體人羅旺哲就透露，有學者幾個月前拜訪馬英九，結果馬竟然問「畢業了嗎？」完全不合邏輯，擔心有心人士藉此操縱馬，2026年國民黨恐完蛋了。

若遭有心人操縱　藍營恐受衝擊

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媒體人羅旺哲在政論節目《57爆新聞》指出，親近馬英九的學者幾個月前拜訪馬英九時，對方竟脫口問「畢業了沒？」完全不合邏輯，甚至懷疑可能出現斷片情形。羅旺哲表示，聽完後很震驚，也擔心馬英九的狀況，在這樣的狀態下，若身邊出現「有心人」操作，丟出更多黑料，「2026國民黨直接完蛋」。

羅旺哲也提到，馬英九近來有不少與過往不同的舉動，像是去年適逢馬習會10周年，馬英九基金會曾舉辦論壇回顧，但馬英九照理應該出席，最後卻未現身；另外，今年是馬年，馬英九平時喜歡寫春聯，又碰上選舉年，照理應會找民意代表發送春聯，但比例非常少。

此外，羅旺哲也注意到馬英九臉書貼文不太尋常，馬最後一篇貼文停留在1月7日，過年期間未發文，不像以往作風。

▲▼國民黨副主席蕭旭岑受訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者鄭毓齡攝）

基金會一週連發2聲明　切割蕭旭岑、王光慈

基金會16日發聲明，稱蕭旭岑、王光慈已於2月底離職，未來2人言論及行為均不能代表基金會與馬英九立場，還刻意強調聘請「人品端正」、「操守清廉」的前台北大學校長戴遐齡擔任執行長，格外引人聯想。短短一週後，基金會23日二度發聲明，「已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查」。

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