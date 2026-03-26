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毒品王坐牢照樣走私毒品！引渡回韓嗆「不是男人」　黃荷娜是客戶

▲▼在菲律兵監獄服刑時經營毒品走私貿易的「Telegram毒品王」朴汪烈25日引渡至南韓。（圖／VCG）

▲在菲律賓監獄服刑時經營毒品走私貿易的「Telegram毒品王」朴汪烈25日引渡至南韓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

號稱「Telegram毒品王」的48歲韓籍男性朴汪烈，因涉嫌2016年在菲律賓巴科羅市甘蔗田槍殺3名逃亡韓國人，昨（25）日終於引渡返回南韓。朴汪烈曾在監獄透過Telegram走私出口毒品至南韓，單月毒品交易額可達300億韓元（近新台幣6.4億元），在菲律賓獄中過著奢華生活。南韓政府表示，將針對其國內毒品走私案展開調查。

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，朴汪烈於25日上午7時16分現身仁川國際機場，身穿平常服、戴黑帽，雙手戴上手銬，雙臂有著明顯刺青，未戴口罩，濃密鬍渣清楚可見。過程中，他由數十名押解人員護送，全程保持沉默，對現場媒體提問不作任何回應。僅在與記者對視時，冷冷嗆了一句，「你不是男人」。

南韓總統李在明透過社群媒體表示，「傷害韓國人民的犯罪者，無論到地球哪個角落都會追捕到手」，並對菲律賓總統小馬可仕表示感謝，稱兩國司法合作彰顯「友誼與正義」。

▲▼朴汪烈遭逮引渡回南韓時，嗆現場記者「你不是男人」。（圖／VCG）

▲朴汪烈遭逮引渡回南韓時，嗆現場記者「你不是男人」。（圖／VCG）

南韓法務部國際刑事科長李智娟指出，朴汪烈返國後將以國內毒品走私罪為調查重點，並計畫分析押解過程中所取得的手機及其他物品，以釐清其在毒品組織中的角色與運作實況。警方也已將全國分散的相關案件統合至京畿北部警察廳，由專案小組進行集中偵辦，並最快在今（26）日申請拘捕令。

報導指出，南韓政府此次僅針對毒品走私罪行向菲律賓提出臨時引渡請求，而非2016年的甘蔗田殺人案。儘管南韓從2017年起多次向菲律賓申請犯罪人引渡，但因朴汪烈已在菲律賓服刑，均遭拒絕。依臨時引渡協議，毒品案偵審結束後，朴汪烈將被遣返回菲律賓繼續服完剩餘刑期，再依南韓法院判決銜接執行。

朴汪烈因槍殺3名韓國人、奪取7億2000萬韓元賭場投資金，成為電影《犯罪都市4》及Disney韓劇《地下菁英》主角原型。

▼《地下菁英》崔岷植的角色原型為朴汪烈。（圖／Disney+提供）

▲▼《地下菁英》崔岷植墜落神壇？孫錫久發威成老虎　超man飆英文痛罵。（圖／Disney+提供）▲▼「朴有天舊愛」黃荷娜被爆懷孕！友人：肚子已隆起　孩子爸身分成謎。（圖／翻攝自韓網、黃荷娜IG）

▲「朴有天舊愛」黃荷娜多次吸毒，據傳是朴汪烈毒品供應鏈的客戶。（圖／翻攝自韓網、黃荷娜IG）

據悉，朴汪烈在菲律賓監獄中仍能利用Telegram販售毒品，涉案組織每月向南韓走私最多60公斤冰毒，市值約300億韓元。其毒品甚至經由「Vatican Kingdom」供應鏈流向南陽乳業創辦人黃荷娜，黃曾多次因吸毒及施用毒品給他人而受審。

在返回南韓的專機上，朴汪烈曾向押解人員抱怨手銬不便，並詢問「可以把手銬解掉嗎？」押解團隊則全程控制其雙臂，確保安全。

監獄奢華生活與持續毒品走私的消息，加上他曾在媒體前宣稱，「只要我一開口，整個韓國都會鬧翻天」，使得社會對其返國後可能引發的國內毒品及連帶事件高度關注。

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