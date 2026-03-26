郭正亮昨直播突「眼歪嘴斜」　今節目請病假發照稱「請為我加油」

▲郭正亮請病假。（圖／翻攝自YouTube／觀點）

記者郭運興／台北報導

前立委郭正亮經常上節目談論時事，但在25日節目《綠也掀桌》直播時，被觀眾發現他突然出現「眼歪嘴斜」情況，他也在直播結束後立刻前往就醫。而郭正亮每周四固定播出「亮劍台灣」節目，今（26日）也發文表示，亮哥今天請病假，節目休息一次，請大家見諒。並且配上一張寫著「我請病假，請為我加油」的照片。大批觀眾也湧入留言盼郭正亮好好休息、保重身體。

郭正亮25日於中天節目《綠也掀桌》直播時，不料跟主持人李珮瑄聊到一半，突然出現眼歪嘴斜的情況，驚覺不對的網友紛紛留言，「亮哥要注意一下臉部有點不對稱，要注意健康」、「嘴已經歪了啦」、「趕快去看醫生」。

主持人李珮瑄事後也透露郭正亮最新情況，她表示，「給所有憂心亮哥的觀眾朋友們交代，亮哥下節目後已看診，醫生表示是感冒引起的顏面神經失調，初期症狀輕微。亮哥非常感謝大家對他滿滿的關心和擔心，在此謝過大家」。

而郭正亮每周一與四都會固定YT播出的「亮點交鋒」、「亮劍台灣」節目，在今（26日）也發文指出，亮哥今天請病假，「亮劍台灣」休息一次呦，請大家見諒，感謝感謝。並且配上一張寫著「我請病假，請為我加油」的照片。

大批觀眾也湧入留言表示「好好休息，期待更精采的課程」、「亮哥保重啊！祝福您早日康復！」、「好好休養，人民國家都殷切需要您」、「亮哥多休息幾天吧！把身體顧好再出來」、「生病要好好休息，有健康的身體，路才能走得更遠」。