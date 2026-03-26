男女電梯裡吵架還抽菸！成大學生慘被痛毆　嚇到不敢住了

▲台南北區某大樓發生電梯口傷人事件，警方到場逮捕嫌犯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區一棟大樓25日下午驚傳傷人事件，一名成功大學學生，返回租屋大樓準備搭電梯時，卻因察覺電梯內一對男女抽菸且行徑怪異沒走進電梯，未料此舉竟引發電梯內25歲林姓男子不滿被害人「瞪他」，情緒失控衝出電梯，當場動手毆打被害人受傷，五分局警方獲報後迅速到場，將林嫌依現行犯逮捕，並依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，被害人為成功大學學生，疑為外籍生，當天下午返家時按下電梯，門一開發現內有一男一女正在抽菸，氣味異常且直覺不對勁，於是選擇不進入電梯，準備改搭其他電梯。不料這個動作卻引發電梯內林姓男子不滿，對方突然衝出電梯質問被害人「什麼意思」，隨即動手毆打被害人，過程突如其來，讓人措手不及。

被害人事後在網路發文求助，直言「在家門前不到5秒被89打」，語氣無奈又驚恐。他表示，該棟大樓設有門禁與保全，原以為相對安全，沒想到卻在門口發生暴力事件，「只是覺得怪怪的不敢搭電梯，就被打」，目前已報警並前往醫院驗傷提告。

他也提到，由於電梯需住戶權限才能操作樓層，推測該對男女應為該大樓住戶或熟悉該大樓人士才能搭有門禁管制的電梯，事件發生後讓他感到相當不安，被害人說：「在台南沒有家人可以依靠，不知道該怎麼辦」，甚至萌生搬家的念頭。

台南市警五分局開元派出所所長洪士雄表示，警方接獲報案後立即趕抵現場，當場將涉案林姓男子依現行犯逮捕，並完成偵訊後依傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦。警方強調，對於任何暴力行為絕不寬貸，將依法究辦。

據悉，林姓男子當時疑似與同行女子在電梯內發生爭執，情緒本就不穩，在誤認被害人「眼神挑釁」後爆發衝突。整起事件曝光後，引發網友熱議，不少人質疑治安問題，直言「只是看一眼就被打，太誇張」、「什麼時候台南變成看不順眼就能動手的地方」，網友紛紛替被害人感到不平與擔憂。