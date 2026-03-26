7旬翁榕樹下徘徊神情恍惚　枋寮警助返養護機構

▲枋寮警方連絡安養機構人員帶回郭姓男子。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮水底寮一名7旬男子獨自在榕樹下徘徊，神情恍惚引起民眾關注報警。警方到場查證，發現其為養護機構通報協尋的失蹤長者，且領有重度身障手冊。員警先行安置並補充體力，隨即聯繫機構接回，成功化解一場走失危機。



枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾報案，在水底寮復興路榕樹下，有一名年約7旬的男子精神恍惚、躊躇不前，疑似迷途，亟需警方到場協助。

巡佐黃欣傑、警員沈柏霖及藍翊云獲報後馳赴現場。經查證身分，郭姓男子為養護機構通報協尋之失蹤人口，並領有重度身心障礙手冊。員警考量其精神與體力狀況，先行以巡邏車將其載返派出所安置，並提供茶水補充體力，同時聯繫協尋單位。

養護機構陳姓負責人趕抵後表示，老翁無親屬，平時由機構照護，日前於深夜不明原因獨自離院外出，院方遍尋未果，焦急報警協尋。所幸在熱心民眾通報與員警即時協助下平安尋回，對警方迅速援助深表感謝。



枋寮分局長盧恒隆肯定員警積極為民服務，秉持「視民如親」的精神，足為表率。並提醒家屬及照護機構，對於高齡或身心障礙長者應加強關懷與防護措施，可配戴聯絡資訊或定位設備，以降低走失風險，共同守護長者安全。