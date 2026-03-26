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蘋果傳出正測試AI別針配件　iPhone將有隨身「眼睛與耳朵」

▲▼AirTag。（圖／蘋果官網）

▲蘋果傳出正研發一款外型近似 AirTag 的 AI 穿戴裝置。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出正在測試一款全新的 AI 穿戴裝置，外型被形容為胸針或吊飾，尺寸大致接近 AirTag。整體採用圓形設計，結合鋁合金與玻璃材質，邊緣設有實體按鍵，並支援無線充電，使用體驗類似 Apple Watch。

這款裝置的定位並非傳統配件，而是強調「隨身攜帶」的使用方式。用戶可以將其夾在衣服或包包上，也能透過上方開孔當作項鍊配戴，讓裝置在日常生活中自然融入穿搭。

相機主打環境感知　功能定位仍分歧

在核心功能上，相機被視為關鍵，但目前市場消息仍存在不同說法。一種觀點認為，蘋果傾向採用低解析度鏡頭，長時間運作以辨識周遭環境，而非提供拍照或錄影功能；另一種說法則指出，裝置可能搭載雙鏡頭，具備基本影像拍攝能力。

不論最終方案為何，整體設計都圍繞蘋果既有的「視覺智慧」技術，透過鏡頭分析使用者周遭的物體與場景，並即時提供資訊。這意味著裝置的角色，更接近感知與理解環境，而不是取代手機相機。

Siri 升級為核心　導入生成式 AI 能力

語音互動將是這款裝置的另一個核心。裝置至少會配備麥克風，讓使用者可直接與 Siri 對話，至於是否加入揚聲器，目前仍在內部評估。值得注意的是，這款產品將搭載預計於 iOS 27 推出的新版 Siri，其功能將大幅升級，導入更接近聊天機器人的互動能力，並朝向與 ChatGPT、Gemini、Claude 等服務競爭的方向發展。

其中，蘋果也被指出將透過與 Google 的合作，引入 Gemini 技術強化 Siri 的智慧能力。

高度依賴 iPhone　定位為延伸裝置

與市場上部分 AI 穿戴產品不同，蘋果未將這款胸針設計為獨立裝置。雖然內部會搭載專用晶片，但運算能力相對有限，大多數 AI 處理仍需仰賴 iPhone 完成。因此，這款裝置更像是 iPhone 的延伸感知工具，被內部形容為「眼睛與耳朵」，負責收集環境資訊，再由手機進行分析與回應。這樣的設計也讓它更容易融入既有生態系，而非另起一套平台。

AI 穿戴市場競爭升溫　改採差異策略

目前 AI 硬體市場仍處於探索階段。像 Humane 推出的 AI Pin 雖曾引發關注，但因定位為獨立裝置，市場反應並不理想。另一方面，OpenAI 也傳出正與 Jony Ive 合作開發 AI 裝置，預計同樣瞄準 2027 年左右推出。

相較之下，蘋果的策略更傾向「依附既有裝置」，透過 iPhone 生態系提供完整體驗，試圖降低使用門檻與市場風險。

佈局不只一項　耳機與眼鏡同步推進

除了胸針型裝置，蘋果也傳出正同步開發其他 AI 穿戴產品。其中包括內建紅外線相機的 AirPods，以及具備多鏡頭系統的智慧眼鏡。這些產品的共同點，在於透過感測器蒐集環境資訊，再交由 AI 分析，逐步建立「隨時理解周遭世界」的應用場景。

這款 AI 胸針目前仍處於早期開發階段，最終是否上市仍未定案。不過若計畫順利推進，市場預期最快可於 2027 年亮相。

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