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竹市校園徵才第3場元培醫大接棒　69家企業釋逾2,400職缺

▲新竹市校園徵才博覽會第3場由元培醫事科技大學接棒，昨(25)日盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市校園徵才博覽會第3場由元培醫事科技大學接棒，昨(25)日盛大登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

職涯開箱！新竹市校園徵才博覽會第3場由元培醫事科技大學接棒，昨(25)日盛大登場，集結69家企業參與，提供2,454個職缺。新竹市副市長林琨瀚代表市長高虹安出席開幕式，勉勵青年學子勇敢踏出職涯第一步，找到理想工作，企業也能順利媒合優秀人才，共創就業與求才雙贏。

新竹市長高虹安表示，青年是城市創新與進步的關鍵力量，市府團隊秉持「青年活力」施政策略，每年與勞動部勞動力發展署及新竹市五所大學合作辦理校園就業博覽會，陪伴學子銜接職場、成就未來。市府於去(114)年成立新竹市青年發展中心，作為青年事務專責機關，持續推出多項青年政策與計畫，成為青年朋友最堅強的後盾。

林琨瀚表示，元培醫大是全國第一所培育醫事技術人才的專門學校，致力提升社會醫療品質與健康照護水準，多年來培養生醫科技、健康管理及醫療福祉等領域的優秀人才。此次就業博覽會，不僅是青年的職涯起跑點，更是醫護專業人才展現即戰力、開拓多元職涯發展的重要舞台。

勞青處長吳達偉表示，就博會以輕鬆有趣的方式，帶領青年朋友重新認識求職的多元可能。走進會場，就像進入一個充滿冒險感的奇幻世界，不同學院轉化為各具特色的能力場域，象徵多元職涯的發展可能，陪伴青年一步步探索興趣與未來。現場69家企業搶攻醫療專業人才進入職場，活動亦供職涯諮詢、專業彩妝師求職妝容指導等服務；針對提供外籍生職缺的廠商，也特別於攤位上加註說明，便利外籍學生應徵。

青發中心指出，元培醫大自3月初起陸續舉辦40餘場企業說明會，讓畢業生與在校生都能及早規劃職涯發展，提升就業競爭力。今日除企業徵才外，包括勞動部、原住民族委員會、國防部等中央單位，也設攤提供就業諮詢、獎勵計畫及軍職就業等資訊；此外，青發中心同步提供暑期工讀、青年社團補助等內容，協助學生拓展多元職涯路徑。

青發中心補充，新竹市校園就博會第四場將於4月14日在玄奘大學登場，4月28日最終場在中華大學舉行，相關職缺資訊可至各校網站查詢。更多青年相關活動，歡迎追蹤「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/YouthHsinchu )。

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