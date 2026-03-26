高虹安赴共餐食堂與長輩同樂　宣布餐費補助調升至100元

▲高虹安市長幫長輩們打飯、共享美味佳餚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市香山區港南市民活動中心設有共餐食堂，洋溢著溫馨氛圍，長輩齊聚共餐、笑聲此起彼落，展現社區凝聚力與人情溫度。新竹市長高虹安昨(25)日走訪港南社區發展協會長青樂活健康食堂，關心長者用餐情形，並宣布自今(115)年1月1日起，將共餐食堂餐費補助由每餐70元調升至100元，盼讓長輩們吃得更營養、更健康，同時也感謝各社區理事長及志工長期投入，細心照顧長輩需求，營造溫馨有愛的共餐環境。

高虹安表示，當長輩願意走出家門，在社區中有朋友、有笑聲，也有一頓溫暖的飯，這座城市就是最幸福的城市。她指出，共餐不僅是提供餐食，更是社區照顧體系的重要核心，「一頓飯，串起的是陪伴與關懷；一個食堂，凝聚的是社區的情感與力量」。

高虹安指出，港南社區長青樂活健康食堂長年用心經營，不僅提供營養餐食，更凝聚社區情感，讓長輩們能走出家門、彼此交流，提升身心健康。她回憶去年端午節曾到訪港南社區，理事長與志工們親手準備應景美食，讓長輩們開心過節，充分展現社區的溫暖與活力。市府未來將持續支持各社區推動共餐服務，打造更完善的長者照顧網絡。

高虹安表示，目前竹市共有91個共餐據點，面對物價上漲壓力，市府主動回應基層需求，今年起將共餐據點餐費每餐從70元調高至100元。她說，這不僅是數字的提升，更是市府對長輩生活品質的具體承諾，透過調升餐費讓社區在食材選擇上更有彈性，「市府多出一點力，社區就少一點壓力，長輩的餐桌就能更豐盛一點」。

高虹安強調，市府除提升共餐補助外，更積極推動多項長者福利措施，包括擴大敬老卡與愛心卡使用項目，將點數提升至800點，並開放代買服務，讓敬老卡與愛心卡更加貼心，提升長輩生活便利性。

社會處長黃佳婷表示，市府將持續以「在地安老」為核心，整合共餐、健康促進、數位應用及社區支持系統，強化各行政區照顧據點服務量能，逐步建構完整且具韌性的在地照顧網絡，讓長輩能在熟悉的社區中安心生活、健康老化。

社會處指出，港南社區發展協會自民國81年成立以來，深耕在地已逾30年，並於110年加入共餐據點行列，持續提供長者關懷服務。長青樂活健康食堂不僅供應營養餐食，更是長輩建立生活節奏、促進社交連結的重要場域，展現社區凝聚力與互助精神。

社會處表示，未來市府將持續擴展在地照顧網絡，深化「老幼共好、幸福友善」政策，讓長輩吃得營養、活得健康，也讓竹市的每一個角落，都充滿溫暖與幸福的滋味。