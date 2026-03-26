目睹母遭砍18刀慘死！女淚「他想殺我和媽媽」　憂假釋再釀悲劇

記者唐詠絮、葉品辰／彰化報導

彰化縣二林鎮前(2024)年發生駭人聽聞的家庭命案，一名63歲李姓男子因欠65萬元賭債，向家中索討未果，竟在酒後持刀狂砍前妻18刀致死，兒女更親眼目睹慘劇。法院審理後認定其殺意明確且毫無悔意，依違反保護令罪判刑6月、殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。死者家屬原盼判處死刑，對判決結果雖不滿但表示勉強接受，並將與律師討論是否提起上訴。

判決指出，李男與蔡女結婚前，蔡女曾與前夫育有一名成年女兒，婚後又與李男生下一名11歲的兒子。李男長期酗酒、賭博，情緒不穩，雖與蔡姓前妻離婚仍同住。前年11月6日，李男飲酒後再度向家人索錢未果，爆發激烈衝突並動手毆打前妻，甚至持刀恐嚇，嚇得女兒帶著弟弟先行離開。

▲彰化二林鎮李男砍殺前妻18刀，家屬期望他「以命抵命」判處死刑。（圖／ETtoday資料照）

不料傍晚女兒返家時，李男情緒再度失控，先以水果刀架住前妻脖子，隨後又抽出菜刀瘋狂追砍。蔡女為保護子女挺身阻擋，大喊要孩子「快跑」，最終身中18刀、傷重不治，送醫後仍宣告死亡。李男犯後騎腳踏車逃逸，途中竊取未熄火小貨車，甚至企圖再購買刀具，最終遭警方逮捕。

法院審酌，李男在庭上雖稱「若再來一次不會再犯」，但動機僅出於畏懼重刑，未見對生命的悔悟與尊重，加上犯後未賠償家屬、經濟能力有限亦未考慮子女，且行兇過程中短時間內更換刀具持續攻擊，顯見殺意堅決，因此判處無期徒刑。對於判決結果，家屬表示原本希望「以命抵命」判處死刑，但考量能讓被告長期與社會隔離，仍選擇接受無期徒刑的結果，後續是否上訴將再與律師討論。

▲法官認為李男毫無悔意，判處無期徒刑，家屬將與律師討論是否上訴。（圖／ETtoday資料照）

死者女兒受訪時悲痛表示，被告在法庭上「毫無悔意」，讓她相當擔心未來若獲假釋，恐對年僅11歲的弟弟造成危害，「他當初想殺的是我跟媽媽」，直言無法原諒對方，也認為對方根本不重視生命。她透露，自己已搬離事發地，弟弟目前由社工安置照顧；此外，外婆也因承受喪女之痛，已於2025年2月離世，家庭接連遭逢打擊。