嘉義「新北平」遷址中埔　日出意象建築與在地食材直送餐桌

▲嘉義「新北平」中埔新址 3/26 開幕，將當阿里山日出融入設計印象。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

承載無數嘉義人團圓記憶的餐飲名店「新北平餐廳」，正式宣布完成遷址任務，於今（26）日在嘉義縣中埔鄉中山路五段盛大開幕！這不僅是一次店址的移轉，更是阿榮師將「阿里山日出意象」與「故鄉情懷」融入空間設計，打造出一個縮短「從產地到餐桌」距離、質感與美味並重的餐飲地標。



走進新北平中埔店，最吸睛的莫過於橘色與木質調交織的門面。這份色彩靈感源自阿榮師熬製四十年的「啤酒鴨」澄黃湯頭，象徵溫潤與豐富。正門圓形拱門搭配暖橘色調，巧妙呼應嘉義人最驕傲的「阿里山日出」，象徵新北平紮根中埔後的嶄新氣象。室內則選用大面積奶白色與木質調，讓旅人在遊覽阿里山前後，都能在此感受到大山的溫暖餘韻。

為了提供鄉親更尊榮的用餐體驗，新北平特別規劃了佔地約1,000坪的超大型停車場，可同時容納80至100台小客車。這項貼心設施徹底解決了市區用餐「一位難求」的煩惱，無論是家族壽宴、公司尾牙或是大型遊覽團體，都能在此輕鬆停駐，從下車那一刻起就感受賓至如歸的便利。

阿榮師深耕餐飲四十載，新店除了守住啤酒鴨、櫻桃烤鴨與咖哩軟殼蟹等經典，更結合地利之便，直接與中埔及阿里山的優質農民合作，大幅縮短食材運輸里程。每四個月根據季節更換菜單，確保每一道上桌的料理都充滿故鄉土地的風土與多樣性。

新址空間規劃極具彈性，設有16人及20人座的大型私密包廂，並可打通提供6桌獨立空間；大廳則區分為兩大區域，分別可容納30桌與50桌。回歸故鄉中埔，新北平不僅要守住老味道，更要成為旅程中那抹最溫暖人心、最有力量的美食記憶。