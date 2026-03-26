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華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐　東南亞、韓國航線吃得到

▲▼華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐。（圖／華航提供）

▲華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐。（圖／華航提供）

記者周湘芸／台北報導

中華航空今宣布，4月1日起與國內燒肉品牌「大腕燒肉」聯名推出全新機上餐點，於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部分韓國航點都吃得到。

華航表示，「大腕燒肉」料理精神圍繞著「火候、溫度、時間」三個核心，此次以店內招牌餐點為靈感發想，豪華商務艙／商務艙以「京都水菜干貝沙拉」淋上大腕胡麻醬汁，主菜「牛小排佐芝麻米飯」加上蒜泥畫龍點睛。

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華航指出，豪華經濟艙以「京都水菜鮮蝦沙拉」佐經典胡麻醬汁開胃，主菜則是「奶油蒜味牛小排」；經濟艙則設計「芝麻水菜沙拉」開場，主餐依季節設定為「和風牛肉飯」或「和風豚肉飯」；另也在特定航線豪華經濟艙、經濟艙推出「奶油蒜香雞腿排飯」。

華航也說，除了全新聯名的大腕燒肉，先前聯名的「T+T」將於全新一季推出豪華商務艙「波士頓龍蝦慢燉和牛頰佐黃咖哩醬汁」、豪華經濟艙「仁當慢煮和牛頰與雞油飯」與經濟艙「仁當燴雞飯」，台灣出發至歐美及大洋洲等長程線旅客吃得到。

至於「小小樹食」蔬食料理聯名機上餐也將更換全新口味，包括豪華商務艙／商務艙「菠菜菌菇鹹派與法式炒蛋」、豪華經濟艙「爐烤馬鈴薯紅地瓜與奶油玉米醬」，以及經濟艙「小樹鹹蛋南瓜起司貝殼麵」。而雙月食品社於特定區域航線豪華商務艙／商務艙將端出「鮮蝦餛飩干貝膠原雞湯麵」，並陸續推出「干貝雞肉魷魚螺肉蒜雞湯麵」及「麻油松阪豬麵線」。

▲▼華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐。（圖／華航提供）

▲華航攜手「大腕燒肉」推全新機上餐。（圖／華航提供）

另外，星宇航空今年起攜手獲米其林一星的「元紀．台灣菜」推出長程線全新機上餐，並首度在頭等艙以「睡前套餐」形式呈現，提供份量適中、用餐時間精簡的選項，包括前菜「糖蒜鮑魚」與「馬告泡椒雞肉捲」、湯品「陳皮燉牛頰盅」、主菜「茶燻海鱸魚」及「元紀炒米粉」、甜點「鹿港麵茶杏仁露．芝麻方塊酥」。

至於商務艙套餐，星宇航空以「一口一島嶼」為概念，包括開胃小菜「鮮筍鹿港野生烏魚子塔」、前菜「醋溜軟絲鮮蔬」及「燒汁香魚」、湯品「陳年普洱竹笙燉雞湯」、主菜「茶燻伊比利豬梅肉」及「金瓜澎湖米苔目」、甜點「芭樂甘露蜜．葡萄柚．亞答枳」。

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