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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

作家嘆：不管今天判柯文哲多久　一定還有年輕人認定是賴清德迫害

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案將於3月26日，也就是今天一審宣判。對此，知名作家顏擇雅表示，「許多人都在期待今天下午的宣判，我相信，不管法官判柯文哲多久，一定還是有天真的年輕人認定柯是被賴清德迫害，一想到這種世代鴻溝，就覺得煩」。她強調，可以理解年輕世代政治看法跟中老年不一樣。但希望他們如果要選一個政治偶像，能選一個光明磊落一點的。這不只是人格問題，也牽涉到台灣的民主品質。不透明就是逃避民意檢驗，大家投票是在投什麼？

顏擇雅表示，自己知道綠營許多人都在期待今天下午的宣判。「我沒有。我相信，不管法官判柯文哲多久，一定還是有天真的年輕人認定柯是被賴清德迫害，覺得柯黑是被民進黨洗腦。一想到這種世代鴻溝，就覺得煩」。

顏擇雅提到，但昨天公布的，新北地檢署對徐春鶯提出的起訴書，讓自己看了心情極好，太棒了，非常想慶祝。從前指稱民眾黨跟中共之間怪怪的，總被柯文哲回擊說綠營「只會抹紅」，讓綠營啞巴吃黃蓮。現在好了，鐵錚錚的證據出來了。

顏擇雅表示，像民眾黨這樣，自己覺得是比國民黨更可惡千倍萬倍的。國民黨至少不遮掩，願意接受民意檢驗，民眾黨卻是偷偷摸摸，自己想到蔡衍明講柯文哲的名句「上門十多次，都從後面來」。

顏擇雅認為，自己可以理解年輕世代的政治看法跟中老年不一樣。但希望他們如果要選一個政治偶像，能選一個光明磊落一點的。這不只是人格問題，也牽涉到台灣的民主品質。不透明就是逃避民意檢驗，大家投票是在投什麼？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

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關鍵字：

顏擇雅柯文哲賴清德民眾黨京華城民進黨

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