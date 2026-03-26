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快訊／懲戒法院前院長李伯道性騷案　職務法庭重判撤職、停用1年

▲▼懲戒法院院長李伯道。（圖／記者吳銘峯攝）

▲懲戒法院前院長李伯道性騷案，遭重判撤職、停止任用1年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

懲戒法院前院長李伯道傳出涉嫌性騷擾案件，經過監察院調查後，他多次環抱女部屬、撫摸部屬手臂，總計有7次騷擾行為。司法院將他火速拔官，並送法官評鑑，監察院也提出彈劾，最後將他移送職務法庭議處。職務法庭於26日宣判，判決將李伯道撤職，停止任用1年。可上訴。

李伯道為懲戒法院第二任院長，自2020年11月4日上任，月薪高達30萬元。但媒體報導，他在2023年5月間火速辦理退休，改由司法院前秘書長林輝煌接任懲戒法院院長。原來李伯道涉嫌性騷擾美女部屬，經被害人指證後，才火速退休。案件爆發後，引起司法圈震盪。司法院火速將李伯道送監察院審議，另外也將他送法官個案評鑑。

監察院調查後，發現他在2023年3月中起，一個月內對女部屬共計有7次騷擾行為，包含拉女方雙手、多次環抱其身體、撥打電話告知很喜歡她、還傳訊息稱「妳特別開心」、「要等5天後才能見到妳，真是捨不得」、「You're so beautiful」，甚至還撫摸手臂、摸女方背部，還對著女方說好香。監察院認為李伯道的行為造成女方害怕、難過、噁心、不舒服之感受，確實為性騷擾行為，因此對他提出彈劾，送交職務法庭議處。

此外，法官評鑑也認定李伯道的行為已構成《性別工作平等法》之性騷擾，亦違反《法官倫理規範》規定，且情節重大，因此也送交職務法庭議處，並建議將他撤職。

李伯道則發出聲明強調，「有心人士一再放話刻意操弄部分媒體，引導風向，對本人及家人進行詆毀，人為操作輿情鑿痕深切」，並強調「本人問心無愧，絕無做出任何不適當的行為。」、「對於本人及家人所有不實指控與惡意抹黑，本人將不排除採取法律途徑，以維個人及所屬單位聲譽」。

全案經職務法庭審理後，於26日宣判。職務法庭認定李伯道成立性騷擾行為共6次，另外也認為李伯道還對2名女部屬不准假，成立職場霸凌行為。因此職務法庭認為他違反《法官法》、《法官倫理規範》等相關規定，損及法官職業尊嚴及人民對法官職務之信任，嚴重傷害司法信譽及形象，情節重大，因此判決將他撤職，停止任用1年。

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