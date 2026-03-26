富士山若噴發「2小時襲東京」！最厚積灰30cm　日本官民開協議會

▲東京都首度使用生成式AI模擬富士山爆發後可能會對東京造成的危害。（圖／東京都総務局総合防災部，下同）



記者王佩翊／編譯

日本政府與民間企業25日召開首次防災協議會，針對富士山大規模噴發時的應變措施進行討論。事實上，東京都政府2025年就曾公開AI模擬影片，呈現火山灰可能對首都圈造成的衝擊，除了灰塵堆積，還可能造成停電、網路通訊受阻。

根據日本政府的災害評估，富士山一旦發生大規模噴發，火山灰最快在1至2小時內就會飄落至東京地區。最嚴重的情況下，東京市中心23區與多摩地區恐將堆積2至10公分以上的火山灰，而首都圈神奈川縣等區域甚至可能達到30公分。這些看似不起眼的灰燼，更可能引發連鎖性的災難。

這場由內閣府主導的協議會，集結了首都圈各地方政府，以及鐵路、電力等多家民間企業代表，共同研擬因應對策。內閣府參事官森久保司在協議會中表示，「面對無法預知何時發生的火山噴發，我們必須在災害發生前就做好充分準備，目標是打造一個將防災融入日常生活的社會。」

協議會中也提到，由於火山灰堆積可能造成停電，並嚴重影響道路通行與物資運輸，政府已規劃在火山灰堆積未達30公分的區域，原則上要求民眾採取「居家避難」措施，也就是留在家中避難。為了確保這項政策能夠順利執行，協議會將以東京都作為示範模式，研擬如何有效清除道路上的火山灰，以維持物資供應的穩定性。

此外，如何讓維生管線與鐵路系統快速恢復運作，也是協議會的重點議題。與會的民間企業將與政府單位攜手合作，針對各種可能情境預先規劃應變流程，力求將災害影響降到最低。

東京都總務局綜合防災部2025年8月就透過YouTube頻道發布富士山噴發的AI模擬影片，其中清楚描繪出災害場景：鐵道系統將全面停駛、道路變得難以通行，多數民眾將無法返家。火山灰還會導致大規模停電、網路與通訊中斷，都市機能瞬間癱瘓。此外，能見度將嚴重下降，自來水與河川水質也會遭受污染，影響範圍遠超過一般人的想像。

東京都政府也呼籲市民做好平時準備，建議家中應常備口罩、防塵用具以及足夠的糧食儲備，才能在突發狀況下減少生活衝擊。這支首度運用生成式AI技術製作的宣導影片，目的就是讓更多民眾真實感受火山灰災害的嚴重性，提升防災意識。