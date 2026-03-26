搭Uber「1原因要賠8000元」家長傻了　網全挺司機：真的不算貴

▲小孩吐在車上，駕駛要收8000元賠償。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

不僅合理還超佛心！一名家長帶孩子搭Uber時，孩子突然嘔吐弄髒車內，司機事後求償清潔費2000元與2天營業損失6000元，總計8000元，原PO傻眼求問是否正常。貼文曝光後，萬名網友幾乎一面倒認為「很佛心，尤其營業損失一天才3000元」；不少人都曾遇過清潔費破萬元的情況。

一名家長在Threads表示，帶著孩子搭乘Uber，未料途中孩子突然不適嘔吐，弄髒車內環境，司機則提出賠償要求，包含清潔費2000元，以及因無法接單的營業損失兩天共6000元。面對突如其來的高額費用，讓原PO感到相當困惑，也擔心是否被多收費用，「是正常的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，引來萬名網友一面倒直呼合理，「正常而且偏少喔，我朋友開計程車被吐不賠，告到法院判15000元」、「正常，吐的味道不會馬上消失，賠償營業損失很合理」、「我是收1萬，明碼標價貼在車上」、「做過司機一段時間，被酒客尿在車上，傻呼呼的還以為3、5000元就可以了，後來才知道收10000都很正常」、「司機報價很佛心，尤其營業損失一天才3000元」。

嘔吐味難以散去！過來人：一個禮拜無法開車

也有過來人分享，「孩子無預警暈車，吐在車上。後來車子送洗，光洗車費就5500元了，車子等第三天才好，那三天我老婆只能騎機車到高雄上下班」、「兒子在車上吐奶，送去洗5000元，這個司機他只收2000元真佛心」、「吐真的要看嚴重性，還噴到我衣服！像我這種吐整車的，清潔費13000元＋更換安全帶4000元總共17000元，外加一個禮拜無法開車， 所以8000元真的便宜了」。

事後原PO補充回應，感謝大家給予經驗與看法，「既然是合理的那就認了，畢竟造成別人的麻煩，當下也覺得很拍謝付錢給司機了，沒有想要公審司機的意思」。