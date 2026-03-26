快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

記者黃哲民、劉昌松、戴若涵／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方以4罪起訴，共求刑28年6月，過程歷經2年攻防戰，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

▲柯文哲涉京華城案，北院今一審宣判。（圖／記者林敬旻攝）

台北地院26日下午2時30分宣判，判刑結果如下：

．京華城土地違法容積獎勵案：涉犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年。

．政治獻金公益侵占案：2個公益侵占罪。分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月。

．挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案：背信罪，判處有期徒刑2年6月。



以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

回顧整起案件背景，京華城於2001年落成，威京集團2010年間申請土地使用分區變更，因不滿容積率計算方式，長期與北市府交涉，並向監察院陳情，2016年監察院糾正北市府，而京華城行政訴訟於2018年提起，威京集團要求爭取更高容積率，涉嫌透過北市議員應曉薇，多次召開協調會施壓北市府官員，歷經一番波折後，京華城原址容積率為560%，因北市府核給20%容積獎勵、30%容積移轉，全案容積率提高至840%。

▲柯文哲3進3出看守所時間軸。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

2024年5月2日國民黨台北市議員鍾小平告發柯文哲圖利，北檢正式分「他」字案偵辦，2024年8月12日民眾黨爆出2024總統大選政治獻金申報不實案，2024年8月30日檢廉大規模搜索柯文哲住處、柯辦、民眾黨中央黨部等處，並將柯文哲帶回廉政署詢問，同日晚間移送北檢複訊，隔日凌晨遭檢方當庭逮捕。

北院2024年9月2日首度裁定柯文哲無保請回，同年月4日高院撤銷原裁定，北院重開羈押庭5日裁定羈押禁見。北檢2024年12月26日宣布偵結，認定京華城土地違法容積獎勵案，柯文哲涉犯違背職務收受賄賂罪嫌、主管監督事務圖利罪嫌，求刑15年；政治獻金公益侵占案，涉犯公益侵占罪，求刑11年；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，涉犯背信罪，求刑2年6個月，依照4大罪共求刑28年6月。