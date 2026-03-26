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投入長照不言苦　照服員吳秉和陪伴失智長者走過晚年

▲照服員吳秉和陪伴失智長者走過人生晚年。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲照服員吳秉和陪伴失智長者走過人生晚年。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著高齡化社會來臨，長期照護需求日益增加，第一線照服員的角色也愈發重要。曾任縣議會工作的吳秉和，4年前毅然轉換跑道投入長照領域，並於113年畢業於美和科技大學社工系，目前於馬蘭榮家慈惠公司擔任照服員，同時兼任失智者協會訪視員，長期陪伴失智長者及其家庭。

吳秉和表示，投入長照工作後，最大的感受是「成就感直接，但壓力也沉重」。日常工作包含協助長者沐浴、餵食、陪伴聊天及帶領活動，看似平凡，卻蘊含高度情感勞動。他指出，當原本焦躁不安的長者逐漸穩定情緒，甚至建立信任與依賴關係時，往往帶來難以取代的成就感，特別是在失智照護過程中，從抗拒到記得照顧者的轉變，更讓人深刻感受到工作的價值。

然而，長照工作同時也需面對長者身體機能退化、失能，甚至生命終點等現實情境，對照顧者而言是一大心理考驗。吳秉和坦言，長照不僅是體力付出，更是情緒管理的專業工作。失智長者常出現重複提問、情緒波動或抗拒行為，照服員需以耐心與同理心回應，理解其不安來源，並透過溫和溝通穩定情緒。

在實務操作上，吳秉和認為，「穩定」比速度更為重要，無論是協助翻身、移位或如廁等基本照護，都需兼顧安全與尊嚴。此外，與家屬之間的溝通亦是重要課題，部分家屬對照護期待較高，或對現場狀況理解有限，照服員往往需扮演溝通橋樑，協調彼此認知差異。

長期投入照護工作，也讓他重新思考老化與人生規劃。吳秉和指出，許多從業人員在實務經驗中，逐漸體認健康管理與家庭支持的重要性，並開始為自身與家人的未來做準備。

他也強調，長照工作需要熱情，但不能僅依賴熱情支撐，從業人員應建立適當界線，避免情緒過度投入，同時重視自我照顧與持續進修，包括失智照護知識與溝通技巧，以維持長期服務品質。

在高齡化浪潮下，像吳秉和這樣投入第一線的照顧者，正以專業與耐心撐起長照體系的重要一環，也讓更多長者在人生後段，能獲得有尊嚴且溫暖的陪伴。

▲照服員吳秉和陪伴失智長者走過人生晚年。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲照服員吳秉和陪伴失智長者走過人生晚年。（圖／記者楊晨東翻攝）

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