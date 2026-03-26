超勵志！迷途少年開冷氣行翻身　社工日暖捐80份餐券回饋

▲勵友中心致贈感謝狀予翔麟冷氣，感謝其支持逆境少年關懷服務。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

4月2日「全國社工日」將至，深耕青少年服務53年的台北市基督教勵友中心，在社工日前夕收到一份別具意義的回饋。曾經迷途、如今創立「翔麟冷氣」的企業負責人（員工多稱他為「騏哥」），捐贈80份餐券，感謝社工當年的陪伴與支持，也盼為長期承受高壓的一線社工送上溫暖。

勵友中心表示，第一線社工長期陪伴青少年面對失學、家庭衝突與創傷等困境，在支持孩子重新站起來的同時，也承受高度情緒壓力與身心負荷，因此中心相當重視社工的身心照顧。得知勵友規劃在社工日慰勞社工，「騏哥」主動捐贈餐券，希望社工在照顧他人的同時，也能感受到被關懷。

▲左起為勵友中心執行長、翔麟冷氣代表及勵友中心主任，共同支持逆境少年。（圖／記者黃宥寧翻攝）



騏哥青少年時期曾因迷惘誤入歧途，在矯正學校期間，社工持續與他通信，一封封手寫信成為支撐他度過低谷的重要力量。「社工的字很漂亮，每一封都寫得密密麻麻，到現在我還收藏著，那時候收到信是最大的安慰。」他說。

離開矯正學校後，他投入冷氣空調工程，從基層學徒做起，逐步累積經驗，最終創業成立「翔麟冷氣」，如今不僅成為企業經營者，也是兩個孩子的父親。「社工對我來說就像家人，甚至比家人還關心我。」他表示，真正的回報不是口頭道謝，而是把人生過好，不辜負當年陪伴他的人。

▼勵友中心，包括捐贈電子發票愛心碼101 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

得知勵友中心希望在社工日慰勞社工，他毫不猶豫捐贈餐券響應。「取之於社工，回饋於社工。」他說，如果沒有這些守護者，許多孩子可能就此走偏。多年來他也持續支持勵友中心，包括捐贈電子發票愛心碼、協助冷氣安裝等，用行動延續當年接收到的關懷。

勵友中心執行長吳易峰表示，助人工作成果往往不易立即看見，長期高壓更需要外界支持。看到曾經迷惘的少年成長為有責任感的大人，甚至回過頭支持社工，對助人工作者而言是最深刻的鼓勵。

勵友中心指出，這份回饋象徵陪伴的力量正在被傳遞。當一個孩子被好好接住，未來也可能成為接住他人的人。中心也呼籲社會大眾關注逆境青少年的需要，讓善意形成正向循環。