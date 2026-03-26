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柯文哲「犯後1行為」就可以判無期徒刑！律師預言：2028別想了

▲▼台北地院今（18日）審理京華城等案，進入第4天言詞辯論程序，柯文哲、沈慶京與應曉薇等被告出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者施怡妏／綜合報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，今（26）日一審宣判！律師陳君瑋在宣判前分析指出，若相關賄賂事證成立，加上犯後態度因素，實務上可判至無期徒刑，並直言若刑度輕於無期徒刑，「嚴格來說就是撿到」，也認為柯文哲不必再想2028年總統大選。

陳君瑋25日在臉書發文表示，一旦「沈慶京賄賂」事證坐實，再加上柯文哲至今表現出的「犯後態度不佳」，就可能判處無期徒刑，且實務上也有前例。

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陳君瑋認為，以案件目前情況來看，若最後判決結果輕於無期徒刑，「就是撿到了」。他進一步表示，若自己是柯文哲的辯護律師，會直接告訴對方「2028不要想了！」與其繼續把重心放在總統大選，不如提早規劃「後柯文哲時期」。

若一審判逾10年未定讞　依法不得登記參選總統

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，若被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，在判決尚未確定前，依法不得登記為總統、副總統候選人。因此，柯文哲被控4罪，無論幾件被判有罪，只要被宣告應執行10年以上，即喪失總統參選資格。

柯文哲被起訴4罪，求處刑度如下

一、違背職務收賄罪：求刑15年

檢方認定柯文哲收受沈慶京1710萬元賄款，其中包括著名的「小沈1500」。

二、圖利罪：併入計算。

檢方指控，柯文哲明知違法，仍指示部屬核予京華城20％容積獎勵，圖利威京集團容積率獎勵，不法獲利超過121億。

三、公益侵占罪：求刑11年

檢方指控，柯文哲侵占民眾黨政治獻金600萬元，並利用木可公司肖像權授權金名義，另將支持者捐款以各種名目挪用或轉入私人掌控公司，共計6234萬餘元。

四、背信罪：求刑2年6個月

檢方指控，眾望基金會以社會福利為目的，但柯文哲違背眾望基金會章程，挪用民眾捐款，將827萬餘元用作政黨活動。

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