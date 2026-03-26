　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康全電訊認列上億損失　正副董座內線避損219萬元起訴

▲▼康全電訊內線交易案，董事長任冠生。（圖／記者劉昌松攝）

▲康全電訊前董事長任冠生被起訴涉嫌內線交易規避損失。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

通訊設備商康全電訊(8089)前年公告，因澳洲客戶遭清算重整，康全認列上億元損失，時任董事長任冠生、副董事長邱裕昌私下偷賣股，等股價因利空消息大跌後再買回，2人合計因規避損失而獲利291萬餘元，台北地檢署26日依《證券交易法》內線交易罪嫌，將以自白並繳回犯罪所得的任、邱2人提起公訴。

▲▼康全電訊內線交易案，副董事長邱裕昌。（圖／記者劉昌松攝）

▲康全電訊前副董事長邱裕昌避損犯罪所淂78萬餘元。（資料照／記者劉昌松攝）

康全電訊的澳洲客戶NetComm Wireless Pty Ltd在2014年3月11日進入清算程序，康全公司高層在3月13日下午接到電子郵件通知後，董事長任冠生晚上成立LINE群組「casa/netcomm相關資訊」與副董事長邱裕昌等管理層研議，14日一上班就進行查帳、清點、評估並知會會計師後，決定當天盤後發布重大訊息，康全股價在15日跌停收盤。

檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處偵辦發現，任冠生和邱裕昌在公司內部14日急著處理應對措施時，就私下透過不知情員工與親友帳戶，分別賣出120張、70張康全股票，等股價開始回升，才又分批買回，任冠生因避損獲得不法利益141萬5千元，邱裕昌不法獲利78萬1千元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！　綠5連霸議員初選不敵政二代、美女新人出線
許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
柯文哲「犯後1行為」就可判無期徒刑！　律師：2028別想了
傳川普將宣布停火！納坦雅胡急下令「把握倒數48小時」猛轟伊朗
快訊／上工上工！　柯文哲神情輕鬆出門赴黨部
法官命柯文哲須到庭聆判！　若遭重判「可能增加交保金」
柯文哲判決書多達近千頁！　一審將宣判
男女電梯裡抽菸！成大學生看一眼慘被痛毆：不敢住了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案7大之最！沈慶京最愛講古　泣訴抓蟑螂應曉薇最可憐

渣男約不到第二砲竟散布19秒私密片　老師滑手機驚見：這我學生

鄭文燦貪污案律師團主張違法監聽　桃院打臉：監聽譯文有證據力

台南台江大道大車右轉出事！曳引車與單車碰撞　婦人倒地送醫

台南廂型車右轉不禮讓「女慘壓輪下」　驚悚現場畫面曝光

「你們是檢察官不是四叉貓」　柯文哲法庭10大超狂金句全紀錄

法官命柯文哲須到庭聆判原因曝　若遭重判「可能增加交保金」

柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

酒駕4犯不准易科罰金　受刑人提告獲撤銷！原因曝光

男女電梯裡吵架還抽菸！成大學生慘被痛毆　嚇到不敢住了

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

京華城案7大之最！沈慶京最愛講古　泣訴抓蟑螂應曉薇最可憐

渣男約不到第二砲竟散布19秒私密片　老師滑手機驚見：這我學生

鄭文燦貪污案律師團主張違法監聽　桃院打臉：監聽譯文有證據力

台南台江大道大車右轉出事！曳引車與單車碰撞　婦人倒地送醫

台南廂型車右轉不禮讓「女慘壓輪下」　驚悚現場畫面曝光

「你們是檢察官不是四叉貓」　柯文哲法庭10大超狂金句全紀錄

法官命柯文哲須到庭聆判原因曝　若遭重判「可能增加交保金」

柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

酒駕4犯不准易科罰金　受刑人提告獲撤銷！原因曝光

男女電梯裡吵架還抽菸！成大學生慘被痛毆　嚇到不敢住了

不想天天吃藥可選3種長效避孕法　有偏頭痛醫推「皮下植入」

香港「五屍凶宅」拍賣　風水師「奪命符水」殺5女

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

愛迪達在大稻埕開「三葉草中藥行」！Nike神級跑鞋Pegasus 42強化腳感

快訊／震撼彈！綠土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女新人出線

瑞絲朗女神季開跑！玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

處理少子化、高房價！Cheap揭2帖藥很猛：好想贏南韓

網友怨開庭2次「委任律師沒出現」　林智群：可能在土城

【救援畫面】桃機第二航廈驚見孩童掉落防護網

社會熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

獨／賓士阿志猴肇事　唾液快篩陽慘了

獨／散熱廠爆技術外流　元鈦董座4人遭起訴

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

更多熱門

相關新聞

川普發文前　交易員押注159億做空原油

川普發文前　交易員押注159億做空原油

美國總統川普23日上午突然宣布，美國跟伊朗進行了富有成效的對話，決定暫緩打擊伊朗能源設施，消息一出立刻引起國際油價下跌。然而，在川普宣布消息前，突然有交易員押注逾5億美元（約新台幣159億元）做空原油，有分析師就說，「你不得不懷疑，究竟誰會在那個時間點進行如此激進地拋售期貨」。

內線消息賺270萬？他押注美伊下周停火

內線消息賺270萬？他押注美伊下周停火

中工再提告　控前董事內線交易

中工再提告　控前董事內線交易

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

張忠謀戰友交棒！曾繁城卸任創意董座

張忠謀戰友交棒！曾繁城卸任創意董座

關鍵字：

康全訊舟內線交易證交法清算利空董事長任冠生邱裕昌

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面