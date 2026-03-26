康全電訊認列上億損失　正副董座內線避損219萬元起訴

▲康全電訊前董事長任冠生被起訴涉嫌內線交易規避損失。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

通訊設備商康全電訊(8089)前年公告，因澳洲客戶遭清算重整，康全認列上億元損失，時任董事長任冠生、副董事長邱裕昌私下偷賣股，等股價因利空消息大跌後再買回，2人合計因規避損失而獲利291萬餘元，台北地檢署26日依《證券交易法》內線交易罪嫌，將以自白並繳回犯罪所得的任、邱2人提起公訴。

▲康全電訊前副董事長邱裕昌避損犯罪所淂78萬餘元。（資料照／記者劉昌松攝）

康全電訊的澳洲客戶NetComm Wireless Pty Ltd在2014年3月11日進入清算程序，康全公司高層在3月13日下午接到電子郵件通知後，董事長任冠生晚上成立LINE群組「casa/netcomm相關資訊」與副董事長邱裕昌等管理層研議，14日一上班就進行查帳、清點、評估並知會會計師後，決定當天盤後發布重大訊息，康全股價在15日跌停收盤。

檢察官李堯樺指揮調查局台北市調處偵辦發現，任冠生和邱裕昌在公司內部14日急著處理應對措施時，就私下透過不知情員工與親友帳戶，分別賣出120張、70張康全股票，等股價開始回升，才又分批買回，任冠生因避損獲得不法利益141萬5千元，邱裕昌不法獲利78萬1千元。