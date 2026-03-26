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堅稱伊朗想談判！川普砲轟德黑蘭「宛如癌症」：開戰別無選擇

▲▼美國總統川普18日登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普宣稱伊朗非常想要談判。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普25日堅稱，伊朗高層其實非常想要達成協議，但因恐懼遭到美國暗殺，或被自己的人民殺害，才遲遲不敢公開表態。他同時警告，即將獲得核武的德黑蘭宛如「癌症」，美國「別無選擇」只能發動戰爭。

宣稱伊朗想談判　但怕遭殺害

《美聯社》等外媒報導，川普在華府一場共和黨全國國會委員會（NRCC）募款活動上表示，「順帶一提，他們正在談判，他們非常想要達成協議，但他們不敢說出來」，因為德黑蘭領導人擔心，一旦示弱「就會被自己的人民殺死」。

川普接著補充提到，伊朗領導人「也怕被我們殺掉」，現在沒人想要領導伊朗，就是怕被美國暗殺。

▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

形容伊朗是癌症　開戰別無選擇

談到全球能源危機，川普宣稱「我以為能源價格和油價會飆得更高，股市會跌得更慘。但短期而言，這對我來說並不重要。我們必須做的是擺脫這個『癌症』。我們必須切除這個『癌症』，而這個『癌症』就是擁有核武的伊朗。」

川普強調美國「別無選擇」，「我們必須對伊朗做些什麼，因為他們很快就會擁有核武。而且他們瘋了，完全失去理智，我們必須阻止他們。」

川普提到過去的幾次襲擊，包括去年6月動用美軍B-2轟炸機「徹底摧毀」伊朗核設施，成功延後其核武進程數年。他批評前總統歐巴馬（Barack Obama）等人縱容伊朗野心，並回憶起第1任期擊斃伊斯蘭革命衛隊少將蘇萊曼尼（Ghassem Soleimani）的行動，形容對方雖然「邪惡」卻是一名很有威望的領導者，除掉此人成功擾亂了伊朗軍事領導層。

25日油價重挫超過5%，來到每桶94美元左右，跌破開戰以來多次衝破的100美元大關。

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