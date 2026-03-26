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社會 社會焦點 保障人權

血汗草莓園！泰籍移工時薪不到百元日操16小時　還被丟包山區

▲▼血汗草莓園 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署和警方在草莓園救出遭剝削來台打工的泰籍移工。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前受理2名自行到案的泰國籍逾期停留人士時，察覺背後恐涉人口販運與勞力剝削，隨即聯手苗栗縣警局刑大成立專案小組進行偵辦，發現該集團透過臉書社團招募泰國偏遠地區少數民族，利用農場美女照片包裝成「輕鬆賺錢」的夢幻工作，誘使受害人遠渡重洋來台。不料落地後卻淪為廉價勞工，不僅被當商品拍照供雇主挑選，還被迫每天工作長達16小時，時薪甚至不到100元，薪資更遭層層剝削，累計不法所得高達70多萬元。

▲▼血汗草莓園 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲惡質仲介集團以工作輕鬆來吸引移工來台。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

移民署是報請台灣苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。經數月跟監蒐證，成功破獲由45歲林姓男子為首、共14人組成的非法仲介集團，揭開一場以「打工度假」為名的血汗騙局，受害泰籍人士近百人。

集團以「輕鬆賺錢」的夢幻工作來誘騙受害人遠渡重洋來台，卻血汗剝削，誇張的是，若未被雇主看上，受害人還得「換裝重拍」，只為增加被挑選機會。

▲▼血汗草莓園 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲惡質仲介集團以工作輕鬆來吸引移工來台。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組指出，多數受害人早在來台前就被「洗腦」，甚至變賣土地與房產，支付每人約6萬泰銖仲介費，來台後還被要求繳交各種名目費用，最終卻落入「血汗草莓園」的悲慘處境。

案情更令人髮指的是，非法雇主在農忙結束後，竟將這些泰籍勞工隨意丟包至南部地區自生自滅。由於害怕遭報復，受害人一度不敢吐實。所幸移民署人員耐心安撫，承諾提供保護，才逐步突破心防，掌握關鍵線索。

專案小組隨後深入苗栗山區，再成功救出7名被害人，並查出整體受害人數接近百人，全案依違反《人口販運防制法》及《就業服務法》等罪嫌，移送地檢署偵辦。

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