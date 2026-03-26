柯文哲案一審判決今出爐　吳宗憲：制度若走偏輸的是國家公信力

▲立委吳宗憲。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲在台北市長任期內涉京華城案，歷經將近1年8個月的調查、起訴、審理，一審判決今（26日）將揭曉。曾任檢察官的國民黨立委吳宗憲表示，326宣判不管結果如何，大家應該要思考，大家要的是一個判決結果？還是，一個讓人民願意相信的司法制度？司法要中立，絕不能淪為政治工具。制度如果走偏，輸的不是某一個人，而是整個國家的公信力。

「326宣判的不只是柯案，真正被檢驗的，是台灣的司法制度」，吳宗憲表示，當偵查不公開變成「媒體最公開」，名嘴講得好像有參與辦案。當羈押變成工具、抗告變成武器，司法還是中立的司法嗎？最可怕的，不是有罪或無罪。最可怕的，是人民開始懷疑：判決之前，劇本是不是早就寫好了。這段時間，甚至連法官/檢察官體系內部，都開始出現質疑的聲浪。

吳宗憲說明，這幾年，從柯文哲、林姿妙、高虹安，到高金素梅相關案件，每一案背景事實不同，但人民都會看到，偵查內容不斷外流、媒體先講完一輪、人還沒判，社會已經被引導出結論；再來，是羈押。法院如果裁定不羈押，檢察官可以一再抗告、反覆挑戰，程序來來回回，最後，承辦法官只能無奈表示「尊重審級制度」，這就是「無限抗告，就是無限施壓」。

吳宗憲提到，他做過20年檢察官，很清楚一件事，起訴，就代表證據已經查清楚，「羈押理由」，就應該在法庭上一次講清楚。他過去當檢察官，從不在起訴後去干預法官要不要押。他會做的，是把理由寫清楚、說服法官。最後，押或不押，他尊重法官。但現在，制度慢慢變質了。羈押，讓人懷疑成了「押人取供」的工具；偵查不公開，卻是「選擇性公開」；抗告制度，變成程序施壓。甚至連司法體制內，都開始出現反思與質疑。

吳宗憲說，「這已經不是個案問題，而是整個國家的司法制度正在亮紅燈」，因此，他已提出修法，起訴後，如果法官裁定不羈押，檢察官不能無止境地一再抗告；羈押理由，在起訴時，就一次說清楚；不再讓程序無限循環，造成對法官施壓。

「司法應該是天平，不是任何一方的工具」。吳宗憲說，對於檢察總長，我只有三要，第一，不替任何政黨辦案；第二，捍衛專業與自律；第三，守住程序正義，斬斷檢媒共生。

吳宗憲強調，326宣判不管結果如何，大家應該要思考，大家要的是一個判決結果？還是，一個讓人民願意相信的司法制度？司法要中立，絕不能淪為政治工具。制度如果走偏，輸的不是某一個人，而是整個國家的公信力。