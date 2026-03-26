西方情報機構：俄羅斯秘密向伊朗運送無人機　助力戰略部署

▲伊朗空襲巴林穆哈拉格機場，引發附近油罐起火。自衝突爆發以來，伊朗已發射超過3000架無人機。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

西方情報指出，俄羅斯正分階段向伊朗運送無人機、藥品與糧食，並可能在本月底前完成全部交付。這是俄羅斯自從烏克蘭戰爭爆發以來，首次明顯提供致命性武器給德黑蘭當局，顯示莫斯科正積極強化伊朗的軍事能力與政治穩定，尤其在美國、以色列對伊朗發動攻擊後的關鍵時刻。

根據英媒《金融時報》，西方情報機構引述兩名知情官員的說法，俄羅斯與伊朗高層在美國與以色列向伊朗首都德黑蘭發動攻擊的數日後，即針對交付無人機秘密展開討論，並於3月初開始處理運輸作業。

熟悉此事的人士表示，莫斯科與德黑蘭關係密切，俄國已向伊朗提供包括衛星影像、目標數據與情報支援等關鍵協助，現在更進一步提供攻擊性無人機，代表俄羅斯願意提供實質致命性支援。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）針對此事表示，「目前流傳很多假消息，但一件事是真的，我們持續與伊朗領導層保持對話。」

另一名西方高層官員補充，俄羅斯的舉措不僅是提升伊朗的作戰能力，也意在保障德黑蘭政權的整體穩定。

在公開場合，俄方強調所提供的是人道援助。俄羅斯日前表示，已透過亞塞拜然運送超過13公噸的藥品給伊朗，並計畫持續運送。另一方面，伊朗將單向攻擊型無人機作為中東戰略核心，自衝突爆發以來已發射超過3000架廉價無人機。俄羅斯自2023年起也開始生產基於伊朗設計的單向攻擊無人機，改進後可規避防空系統並攜帶更大載荷。

▲伊朗首都德黑蘭遭到空襲。（圖／達志影像／美聯社）

研究俄伊關係的巴黎政治學院（Sciences Po）教授格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）指出，德黑蘭可能希望透過俄羅斯無人機進行逆向工程，以改良本土系統，且俄方無人機在引擎、導航與抗干擾能力上已較伊朗自製機型先進，能提升伊朗打擊效率。

西方高層情報也表示，目前尚未確認俄羅斯本月將交付的無人機型號，但可能提供如基於伊朗Shahed-136所設計的Geran-2型。

此外，伊朗曾要求俄羅斯提供更先進的防空系統。去年12月雙方達成協議，俄方將在3年內交付500套Verba肩射系統與2500枚9M336飛彈，但對伊朗要求的S-400高端防空系統仍持拒絕態度。西方官員分析，俄方擔心此舉可能升高與美國的緊張情勢，且S-400操作複雜，需要俄軍教導，意味俄方將間接參與對美作戰。

去年，俄伊簽署戰略夥伴協議，但協議並未承諾雙方互相提供共同防衛，顯示俄羅斯在支援伊朗的同時，仍謹慎評估與美國及地區局勢的風險。