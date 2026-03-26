女工被剝削上工還要拍網美照宣傳　苗栗草莓園成血汗工廠

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣林姓男子涉嫌運用臉書誘騙泰國女子來台非法打工，泰女來台被丟到草莓園工作，單日連續工作16小時以上，時薪不到100元，還要拍照供業者宣傳。後來2女被丟包高雄，苗栗檢警接獲此樁人口販運勞力刮削案，歷經半年多跟監和蒐證，日前發動2波行動，共救出被控制行動的7名泰國女子，逮捕林嫌等14人，全案依違反人口販運防制法及就業服務法等罪嫌移送檢方偵辦。

▲非法集團誆騙泰國女子來台非法打工，單日工時長達16小時、時薪100元台幣，檢警救出7女、逮捕14嫌法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣警察局刑警大隊今（26）日指出，去年7月初，有2名被害泰國女子遭不法集團丟包到高雄，她們找上移民署高雄市專勤隊報案，才發現從苗栗被丟包搭計程車南下高雄，疑似有遭人口販運勞力剝削情形，隨即報請苗栗地檢署、結合苗栗縣警察局刑事警察大隊組成專案小組。

專案小組調查，主嫌林男（45歲）在苗栗縣卓蘭鎮務農，結合泰國非法仲介業者BAN，由BAN在泰國運用臉書社團，拍攝泰國女子在臺灣工作照片，謊稱來臺後即可從事高薪、輕鬆的農場工作，前往泰國偏遠山區招募少數民族，前後吸收近百名泰國籍人士來臺非法打工。

警方歷經數月跟監及蒐證，發現被害泰國女子護照被扣押，人身行動自由受限，嫌犯也語出恐嚇，分別控制在苗栗縣大湖鄉、獅潭鄉的草莓園，強制安排住進簡陋的鐵皮屋。泰女來臺後才發現，不但需要被當商品拍照上傳，供非法雇主挑選才可獲得工作機會，每日在日出前及日落後都要連續工作16 小時以上，工作的時薪竟不到新臺幣100元。

專案小組去年底和今年2月共執行3波查獲行動，查獲林嫌等14人到案，救出7名被害女子後，追查嫌犯剋扣薪資達70萬餘元，被害人後由移民署安排返國。