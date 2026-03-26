台中一中宿舍爆衝突！住宿生不滿鬧鐘音樂　舍幹怒：包一包滾

▲台中一中。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中一中近日爆發宿舍糾紛，有舍幹因播放尖銳刺耳的音樂做為起床鬧鐘，引發住宿生不滿，沒想到該名舍幹在25日晚間利用廣播發表激烈發言，在宿舍掀起糾紛，大量住宿生殺到一樓想找舍幹理論，使得舍幹逃出宿舍。事後，校方介入處理，宣布該名舍幹處分永不錄用。

不只一名學生在Threads貼出影片或發文，其中有人完整錄下舍幹廣播，「太大聲太小聲去跟舍監反應，會改進，不想聽可以包一包滾回…滾出宿舍，不是像沒爸沒媽沒家教的來對老子的歌指指點點，老子播什麼你聽什麼。」接著，舍幹試圖想點名，「另外！靠杯一中版的…」但此時住宿生們已忍無可忍，紛紛憤怒呼喊。

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有網友則分享整件事的懶人包，首先是事由，因該名高一舍幹於114學年度上學期某幾週，及下學期某幾天播放尖銳刺耳的音樂當成起床鬧鐘。迴響則是，有學生到靠杯一中版表達對音樂的不滿，可並未改善。

接著是衝突爆發點，舍幹於25日晚間約10:20時，使用廣播發表不少激烈言詞，激起住宿生之嚴重不滿，大量住宿生更是衝到一樓想找該舍幹理論，主角則是逃出宿舍。校方知情後緊急介入，該名高一舍幹獲得永不錄用之處分，學務主任也透過廣播致歉，希望學生冷靜。