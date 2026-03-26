未購物卻收到「萬元斜背包」訂單　女大生報警成功阻詐

▲內埔警方協助陳姓女大生避免被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名屏東科技大學女大生突收高價購物郵件，驚覺與自身消費不符，憂心遭詐急赴派出所求助。內埔警方即時檢視郵件內容，判斷為假冒電商詐騙手法，當場協助封鎖可疑帳號並提醒防詐要領，成功阻止可能損失，展現警民合作防詐即時效益。

內埔警分局龍泉派出所日前深夜執行巡邏勤務時，受理一起疑似詐騙案件。一名年約20歲、就讀屏東科技大學的陳姓女大學生，神情緊張前往派出所求助，表示自己收到一封來路不明的購物電子郵件，內容顯示她已購買一只斜背包，金額高達新臺幣1萬6,204元，讓她相當驚慌。

警方了解後發現，該封郵件除列出訂單資訊外，還附上陳女的部分個人資料，並提供所謂「客服人員」的LINE聯絡方式。陳女強調自己從未購買該商品，擔心個資外洩或遭盜刷，因而立即向警方求助。

承辦員警詳細檢視郵件內容後，判斷此為常見的「假冒電商通知」詐騙手法。詐騙集團通常利用民眾對異常交易的恐慌心理，誘導點擊郵件內不明連結，或加入假客服LINE帳號，進一步騙取信用卡資料、帳戶資訊甚至一次性驗證碼，導致財產損失。

警方隨即協助陳女封鎖該LINE帳號，並提醒她切勿點擊郵件中的任何連結，也不要提供個人或金融資訊。同時向她說明近期常見詐騙模式與防範方式，成功避免可能發生的損害。陳女對警方迅速且專業的協助深表感謝，也慶幸自己及時求證，未落入詐騙陷阱。

內埔分局分局長江世宏表示，詐騙手法日益翻新，常以假冒電商平台寄送交易通知，誘騙民眾上當。呼籲民眾若接獲不明訂單或可疑郵件，務必保持冷靜，切勿點擊不明連結或回覆訊息，更不可提供個資或金融資料。如有疑慮，可立即撥打110報案專線或165反詐騙諮詢專線，或就近向派出所查證，以保障自身財產安全。