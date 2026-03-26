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反詐協會助8受害者告Meta！求償「損失20%」1167萬　25日首開庭

▲▼台灣民間反詐騙協會協助8名臉書詐騙受害人提起民事求償，向Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書有限公司請求連帶賠償，案件於25日首度開庭審理；圖右為受害人委任律師宋重和，左為律師蕭奕弘。(圖／台灣民間反詐騙協會提供)

▲台灣民間反詐騙協會協助8名臉書詐騙受害人提起民事求償，向Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書有限公司請求連帶賠償；右為受害人委任律師宋重和，左為律師蕭奕弘。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

記者莊智勝／台北報導

台灣民間反詐騙協會去年協助8名臉書詐騙受害人提出民事訴訟，要求Meta總公司、愛爾蘭Meta公司及台灣臉書有限公司負連帶賠償責任，求償金額達1167萬5180元，昨（25）日台北地方法院首度開庭，法官主要針對程序事項進行準備，包括釐清法院管轄權及確認原告請求權基礎等，下次訂於8月7日開庭。

協會理事長許良源指出，臉書詐騙廣告問題已非台灣單一現象，全球陸續傳出受害者對臉書提告求償案例。協會去年召開記者會，宣布負擔本案訴訟費及裁判費，協助受害人透過司法途徑爭取權益，盼藉此促使社群平台正視詐騙防制責任。

根據訴狀內容，8位受害人於民國113年至114年間，陸續透過臉書接觸到假冒名人及企業名義的詐騙廣告，包括冒用知名作家吳淡如、媒體人鄭弘儀、科技業領袖蘇姿丰，以及冒用「486先生」、「85克當沖日內波日記」等知名粉專，甚至盜用「國泰」企業品牌名稱與商標圖樣，誘導民眾投入假投資或參與虛假活動，最終造成財產損失。

統計顯示，8名受害人合計損失金額高達5837萬5898元。本次訴訟依各受害人損失金額的20%提出求償，總額為1167萬5180元，並依《詐欺犯罪危害防制條例》、《公平交易法》、《消費者保護法》及《民法》等相關法規，向Meta三方公司請求連帶賠償。

協會進一步指出，臉書身為全球最大社群平台，長期仰賴廣告收益，卻未善盡廣告審查與假帳號管理責任，使詐騙集團得以透過平台大規模散布假投資、免費贈書等詐騙廣告，形同提供詐騙溫床，不僅侵害民眾財產安全，也嚴重損害社會信任基礎。

協會表示，多數受害人除承受龐大金錢損失外，至今仍面臨沉重還款壓力，並伴隨自責與懊悔情緒，生活深受影響。此次公益訴訟除希望爭取部分賠償外，更期待藉由司法判決，督促社群平台強化審查機制與防詐措施，避免更多民眾受害。

台灣民間反詐騙協會最後呼籲，法院審理本案時，應正視平台在詐騙防制中的責任，從保障消費者與受害人權益出發，為受害人爭取應有的公道，並透過司法力量促使平台業者落實應盡義務，遏止詐騙廣告持續氾濫。

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