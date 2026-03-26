南投梅子節系列活動3/28開跑　信義鄉梅子夢工廠推多項好康

▲2026年南投縣梅子節活動本周末開跑。（圖／翻攝「信義鄉梅子夢工廠」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣青梅盛產期已到，「南投梅子節」系列活動將於3月28日於信義鄉農會梅子夢工廠開幕起跑，邀請民眾前往產地賞梅、製梅、品梅並體驗該縣在地文化；預約報名者可獲梅子夢工廠門市200元商品兌換券(限當日)、食在梅好餐盒兌換券、堅持烏梅湯、旅行明信片以及梅子夢工廠門市限期貴賓卡等多項好禮。

縣政府指出，該縣梅栽培面積約856公頃，年產量約3600公噸，占全國的四分之一、「手採梅」的產量更居全國之冠，信義、水里、國姓及仁愛等四鄉為主要產地，為訪客必經之「梅子故鄉」，產期在每年的3月下旬至5月上旬，品質極佳、營養豐富，加工後有脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅酵素、梅醋、梅酒及梅精等多樣化製品。

信義鄉農會訂於本周六3月28日上午9時30分起舉辦「2026南投梅子節-春分一簍梅」開幕活動，現場除安排手作脆梅食農教育體驗，以及梅好料理分享、機關單位宣導闖關等，系列活動期間也以當日食材、無煙料理的方式推出「青梅饗宴」：5月2日(六)以及5月3日(日)邀請全國田園料理競賽冠軍主廚古信維主辦「來去山上煮一餐」手作蔬食及梅餐體驗，兩日共開辦四場次(上、下午)、每場次30名，詳情可上信義鄉農會官網及臉書查詢。

4月11日則由國姓鄉農會在南港村七十年歷史的「國姓有機梅園」及國姓農會文創園區中舉辦「Call Me梅BE梅香秘境採梅趣」，民眾可沿山林小徑健走、踏入梅園秘境中親手採梅敲梅，隨後轉往國姓鄉農會文創園區親手製做美味Q梅；4月10日、18日、5月1日至3日及5月8日，由仁愛鄉原住民果樹生產合作社在國姓鄉北梅國中、惠蓀林場及仁愛鄉各地辦理「梅好相遇B’ALA玩梅趣」，主打原生種青梅、搭配梅食農教育DIY體驗等一系列內容，讓參與者在群山環抱的優美風景中感受聚落的原民特色與自然風貌；閉幕活動「梅子節閉幕-梅好時光食農探索」訂於5月16日及5月17日，由水里鄉農會於車埕鐵道文化廣場舉辦。

另信義、水里、國姓、仁愛等四鄉農會，南投縣農會、南投縣農業合作社聯合社、仁愛鄉原住民果樹生產合作社及信義鄉蔬果生產合作社等單位，也將在梅子產期於全台各地辦理脆梅、紫蘇Q梅、梅醋等梅子DIY體驗活動，意者可洽詢各單位(如下表)瞭解活動詳情。