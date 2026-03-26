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軍購條例未過恐沒錢付發價書　顧立雄：跟美協商延後付首期款

▲顧立雄26日出席立法院外交國防委員會，繼續審查軍購條例。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄26日出席立法院外交國防委員會，繼續審查軍購條例。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（26日）繼續逐條審查軍購特別條例。國防部長顧立雄表示，包含無人機與AI系統等七項採購項目缺一不可，他一貫會維持應該有的嚴肅、認真、理性態度，面對所有委員相關問題，而先前簽署的4項發價書的首期款付款部分，國防部在跟美方協商，看是否有辦法能夠展延一段時間，或者是降低支付的比例。至於「川習會」5月登場，會否影響美對台軍購？顧立雄說，至今沒有收到任何延後的通知。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團4000億版的軍購特別條例。由於昨逐條審查時朝野火藥味濃，民進黨立委王定宇提議可用「1.25兆-N」案，認為未來在預算送審時，再決定是否刪減跟凍結。

顧立雄26日受訪時表示，國防部還是要特別強調，七大類的項目是經過長時間的縝密的規劃，具有系統性跟完整性的，所以七大項缺一不可。不過顧立雄也說，他一貫會維持應該有的嚴肅、認真、理性的態度，面對所有委員的相關問題。

▲▼立法院國防外交委員會26日續審軍購特別條例，國防部長顧立雄將與立委行溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

對於總統賴清德昨批評野黨的軍購條例版本排除AI跟無人機缺乏專業知識，顧立雄指出，他昨天在委員會逐條審議時已經講得非常清楚了， 因為從俄烏戰爭、美伊朗衝突中可以發現，無人載具在新型態戰爭中發揮關鍵影響力，所以無人機部分，一定要建構具有強韌防衛的國防自主生產能力，國防部希望透過特別預算來有一個「長單」，來產生規模效應，然後助推國內的無人機產業，透過迭代創新不斷能夠提升，才能夠真正達到島嶼防衛作戰所需要的關鍵力量。

AI方面，顧立雄表示，他在禮拜一（3月23日）專案報告已說明，不管在整體防空，還是從聯合反登陸或個國土防衛作戰觀點來看，AI指揮輔助決策的功能都是貫穿全場，所以AI建置非常有必要，希望在國防部所提出的七大類裡面，無人機與AI這兩部分，不分朝野都能夠予以支持。

只是昨逐條審查時，大多條例都保留第二輪討論或可能進入朝野協商，會否擔心影響先前已授權簽署發價書的首期款。顧立雄表示，他沒辦法預期特別條例什麼時候能通過；國防部簽署的那4項發價書的首期款付款部分，國防部在跟美方協商，看是否有辦法能夠展延一段時間，或者是降低支付的比例。

至於「川習會」敲定5月14日、15日登場，國防部評估是否影響軍購？顧立雄說，國防部已經獲得美方願意供售的保證信函，也跟美國戰爭部安全合作局就願意提供的項目、金額來跟交易期程保持綿密溝通，至今還在進行內部審核當中，沒有收到任何延後的通知。

有關顧立雄提到七大項為：「精準火炮」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI 輔助與 C5ISR 系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」。

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