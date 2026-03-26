揭去年馬英九就「怪怪的」　王炳忠憶3狀況：不像曾見過的他

▲馬英九與王炳忠合照。（圖／翻攝自Facebook／王炳忠）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，前執行長蕭旭岑、王光慈遭解職和切割；馬英九更在專訪時直言「他們和台商的往來中間有無財務上的關係？沒告訴我」；蕭旭岑則回應，「馬英九忘記了很多事」。對此，前新黨發言人王炳忠25日貼出去年與馬英九合照指出，近距離說話時，發現反應確實「怪怪的」，先是張大了嘴，眼神呆滯，行動也有些吃力，整個神情和身體狀況，都不似前些年自己曾現場見過的馬英九。

王炳忠25日貼出一張與馬英九合照指出，聯合報凌晨刊出對馬英九的專訪，全篇切割蕭旭岑，力挺金溥聰。但據風傳媒披露，聯合報記者前往馬英九基金會訪問的過程，馬先生就數度重複同樣的話，反應遲緩；原先便要求記者只能照提綱提問的新任馬辦執行長戴遐齡，更為此緊急喊停，結束僅約二十分鐘的訪問，現場記者和馬英九本人都很錯愕。

王炳忠表示，其實自己在去年6月赴大陸參加海峽論壇期間，就在晚宴上與馬先生碰面。雖然自己對馬先生執政時未能及時撥亂反正頗有意見，但因2017年他被民進黨當局派特務上門搜索時，馬先生當天就仗義執言，指稱這根本是「戒嚴」復辟，故仍特別上前向馬先生致謝。

王炳忠指出，結果現場近距離同馬先生說話時，就發現反應確實「怪怪的」，見到自己先是張大了嘴，眼神呆滯，一旁隨扈則上前說，馬先生習慣合照時站在左邊，要他調換個位置，「這樣馬先生覺得拍起來比較好看」。自己立即按隨扈指示挪動，同時再觀察馬先生，發現行動也有些吃力的感覺，整個神情和身體狀況，都不似前些年自己曾現場見過的馬英九。

王炳忠表示，如今蕭旭岑發文說，為了自證清白，只能公開馬英九確實失智的事實。以自己當時所見，其實更像周遭親友中有所謂輕度中風的情形。不過，馬先生在那次海峽論壇做公開致詞時，仍能正常念完事先準備的講稿，只是說話停頓、吞字的次數明顯比以往多。或許，這就是蕭旭岑所言，馬先生是輕微失智的前兆，思緒變得斷斷續續吧。

王炳忠認為，按日前自己分析的可能，馬先生要麼是真的腦子不清了，被利用；要麼是自己故意裝傻，讓金溥聰去做壞人，執行不得不「切割蕭旭岑」的命令。

王炳忠說，現在想來，也可能介於兩者之間：一方面真的受到某種壓力，必須犧牲蕭旭岑；另一方面也真的是腦子不好使了，所以被「趁虛而入」了？