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川普「打臉自己政見」開轟伊朗害油價飆漲！　支持率跌破新低

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列聯手攻打伊朗，連帶使支持率暴跌。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

《路透社》與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，由於美國與以色列聯手攻打伊朗與燃油價格飆升，美國總統川普近期支持率跌至重返白宮以來新低，顯示美國民眾不滿情緒持續升高。這項為期4天的民調於23日完成，其中指出僅有36%受訪者認可川普的施政表現，較前一周的40%明顯下滑。

生活成本問題成致命傷　核心政見跳票

民調顯示，自2月28日美國與以色列聯手空襲伊朗後，汽油價格大幅上漲，使得民生壓力加劇。僅有25%受訪者認同川普在生活成本議題上的處理方式，而這原本是他2024年競選時主打的核心政見。

經濟管理能力創兩任新低　比拜登還慘

只有29%的民眾認同川普的經濟管理能力，創下川普兩任總統期間的最低紀錄，也低於前總統拜登任內任何時期的經濟支持率。美國選民因對經濟前景與不斷上漲的物價壓力感到焦慮，這也是拜登敗選的重要原因，然而川普在競選時承諾要打造一個更好的經濟環境，如今經濟支持率卻創新低。

共和黨策略分析師阿曼達・馬基直言，「讓民眾知道總統感同身受他們的痛苦，而且援助即將到來，是非常重要的事。」

黨內支持仍穩固　但不滿聲浪漸起

儘管整體支持度下滑，川普在共和黨內的支持基礎仍相對穩固。只有約五分之一的共和黨支持者對他的執政表現表示不滿，與前一周的七分之一差異不大。不過，對川普處理生活成本問題不滿的共和黨人比例，已從27%上升至34%。

川普上任初期支持度曾達47%，自2025年夏天以來大致維持在40%左右，目前雖仍高於他首任最低的33%，也略高於拜登的35%低點，但下滑趨勢已引發關注。外界認為，伊朗戰爭正逐漸侵蝕川普的政治資本，特別是在他曾承諾避免「愚蠢戰爭」的立場。

伊朗戰爭民意支持度僅35%　反對聲浪擴大

民調顯示，僅35%美國人支持對伊朗的軍事行動，低於前一周的37%，反對比例則升至61%。隨著資訊逐漸明朗，民眾態度也轉趨明確，相較初期仍有不少人持觀望立場，如今反對聲浪持續擴大。

增兵中東傳聞四起　和談進展成謎

此外，有46%的受訪者認為，這場戰爭長遠來看將讓美國更不安全，僅26%認為會提升安全，其餘則認為影響有限。儘管川普近期暗示戰事可能很快結束，但伊朗方面否認正在談判，同時傳出美方計畫向中東增派數千名士兵。

能源價格也是關鍵因素之一。戰事爆發後，美國平均汽油價格每加侖上漲約1美元（約新台幣32元），原因在於中東石油供應受到嚴重影響。專家警告，若油價持續高檔，最終將衝擊整體經濟表現。

民調同時顯示，高達63%的美國人認為當前經濟「相當疲弱」或「非常疲弱」，其中包括40%的共和黨支持者、66%的無黨派人士以及84%的民主黨支持者。民主黨策略師道格・法勒認為，這將成為民主黨在期中選舉「擴大戰果的絕佳機會」，有望取得重大進展。

民主黨未能趁勢崛起　兩黨各有優勢議題

不過，川普支持度下滑並未直接轉化為民主黨支持度上升。在經濟議題上，仍有38%的選民認為共和黨表現較佳，高於支持民主黨的34%。在移民與犯罪問題上，共和黨同樣占優勢，而民主黨則在醫療與女性權益議題上較具支持。

這項全國性線上調查共訪問1272名美國成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

 
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