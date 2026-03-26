傳川普將宣布停火！　納坦雅胡急下令「把握倒數48小時」猛轟伊朗

▲ 美方傳出將宣布對伊朗停火，納坦雅胡因此下令加強攻勢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列總理納坦雅胡驚傳下令展開「48小時集中打擊行動」，全力摧毀伊朗軍事設施。多家以色列媒體披露，耶路撒冷高層研判美國總統川普最快可能於28日宣布與德黑蘭停火，以色列政軍領導層為此緊急擬定優先攻擊目標清單，力求在停火前達成最大戰果。

納坦雅胡急召核心幕僚研擬對策

以色列《第12頻道》引述高階官員說法指出，儘管伊朗與美方達成詳盡協議的機率不高，但雙方簽署框架性協定的可能性確實存在，因此以色列必須預作準備。

以國2名高層官員與2名知情人士更向《紐約時報》透露，納坦雅胡已指示軍方在48小時內集中火力癱瘓伊朗武器製造能力。據報他正與摩薩德（Mossad）局長巴爾內亞（David Barnea）、國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）及國防部長卡茨（Israel Katz）等核心幕僚會商對策，25日晚間也召開全體國安內閣會議。

以色列憂華府單方面要求停火

以色列公共廣播公司KAN報導，以國憂心華府為促成與德黑蘭談判，可能不顧以色列立場，單方面要求停火。消息人士稱，若伊朗做出「重大讓步」，川普政府不排除暫停軍事行動。

白宮發言人李維特25日宣稱，美以聯合軍事行動「進度超前且表現卓越」，已非常接近達成核心目標。這波攻勢自上月28日啟動，原定進行4至6周，本周末將邁入第5周。

截至目前，包括伊朗前最高領袖哈米尼在內已有逾1340人喪生，德黑蘭則以無人機、飛彈反擊美以目標，並實質封鎖荷莫茲海峽。