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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲涉京華城一審將宣判　法院裁准錄影轉播「5天內上網公開」

▲▼台北地院今（21日）審理政治獻金公益侵占案，台灣民眾黨立委黃珊珊（風衣）第2度作證，被告柯文哲、李文娟（持傘）出庭，民眾黨主席黃國昌旁聽後庭外受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案一審宣判，北院裁准錄影轉播。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

眾所矚目的京華城案台北地院一審，將於今天（26日）下午2點30分宣判，被控涉嫌圖利、收賄等重罪的前台北市長柯文哲，日前聲請全程Live直播他個人言詞辯論及宣判畫面，合議庭裁定准許本案言詞辯論與宣判的錄音錄影，均完整實施「公開播送」，宣判隔日起5天內，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

柯文哲本件聲請，是2025年6月底，立法院藍白陣營立委藉由人數優勢，表決三讀通過《法院組織法》部分修正案，准許高院、地院「原則不公開、例外公開」庭訊錄影錄音的首例，修正條文於7月16日經總統公布、自公布後3個月施行，司法院配合於修正《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》。

柯文哲與律師團聲請本件直播，同時主張司法院《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》第12條第1項，規定「依本法公開播送之言詞辯論錄音、錄影，應於該案件裁判宣示或公告後播出」，僭越《法院組織法》修正意旨、應無效。

合議庭指出，司法院依修正後的《法院組織法》第90條第9項授權，制定上述《公開播送實施辦法》，明訂「裁判宣示或公告後播出」，避免直播揭露相關隱私、個資或其他機密資訊，無從為適當處理，而有致生難以回復損害之虞，使參與訴訟程序者的生命、身體、自由、隱私、財產受危害，或嚴重影響審判公平性，因此駁回柯文哲與律師團此部分主張。

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

北院合議庭裁定的「公開播送」，類似「錄影轉播」，且不限於柯文哲本人與律師的影音，合議庭依職權裁定檢方、其餘當事人及參與人，於本案言詞辯論與宣判時，在法庭內的錄音錄影，一併「公開播送」。

合議庭考量京華城案涉及重大公共利益，受社會矚目，「公開播送」開庭錄音錄影，尚無妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或對程序參與人及他人生命、身體、隱私、營業秘密或其他權益造成損害之虞，且法定「公開播送」以完整播送為原則，本案11名被告被起訴事實具相關連性，難以分割。

▲▼北院審理柯文哲等人涉犯的京華城等案，准許公開播送辯論與宣判的法庭錄音錄影，預先敲定專用攝影器材定點位置。（圖／記者黃哲民攝）

司法院將協助北院在法庭內架設專用器材全程錄製，原則只有1組鏡頭、開庭時取景範圍由合議庭決定，北院須在宣判隔日起5天內，不管開了幾天、幾小時的言詞辯論庭，都要將庭內影音後製除去隱私、個資與機密資訊，或變聲、變像處理後，上傳司法院指定網址或平台公開播送。

目前法令沒規定開庭錄音錄影「公開播送」的天數、何時須下架、能否被擷取做為訴訟外用途，須待司法院統一解釋。

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