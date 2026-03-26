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獨／賓士阿志猴闖禍！撞爛休旅車裝淡定　唾液快篩陽性臉綠了

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

▲台中北屯崇德國中前昨晚傳出一名林男毒駕肇事，唾液快篩驗出陽性反應，又被搜出毒品，當街被上銬。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區崇德國中前昨晚傳出毒駕案，一名留著「阿志頭」的林男駕駛賓士E63突然偏移裝上路邊一台凌志RX休旅車。原本看似淡定的林男，被剛上路不久的毒品唾液快篩驗出陽性，馬上「不嘻嘻」了，員警更發現車上還有透明罐子，多名員警一看立刻知道「中獎」說：「來！來！來！」，讓林男臉色一沉，知道被抓包，才乖乖被上銬，而這款快篩也確實成為警方利器，再次立功。

事情就發生在北屯區崇德路、崇德國中校門口，昨（25）晚6時許林男（21歲）疑似駕車載著家人，不明原因突然整個車偏移，直接往停在路邊的2台轎車追撞，林男的賓士E63右前車頭受損嚴重、輪胎消風，車內安全氣囊爆開，遭追尾的凌志RX200t左後車尾凹了一個大洞，再往前推撞一台國產休旅車。

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

▲▼林男駕駛賓士撞擊路邊一輛凌志休旅車，兩車受損嚴重，並波及另台休旅車。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

遭撞的李姓車主說，就住在對面，突然聽到一大聲「碰！」非常大聲，嚇得趕快跑過來查看，就發現車子被撞得「咪咪冒冒」。李男也說，警察是先看到有毒菸，後來還發現其他毒品。

《ETtoday新聞雲》記者觀察，林男原本神情淡定，一聽到員警要進行毒品唾液快篩，臉色突然變得緊張，結果出爐後，在場員警相互確認「一條線」代表陽性，而林男是被驗出其中一項依托咪酯（喪屍煙彈）陽性反應。警方馬上要求林男配合檢視車內物，林男嚇得蹲坐在地，一會兒又來回踱步，家人也在一旁擔憂不已，員警持手電筒從副駕駛座、後座、後車廂依序查看，最後在駕駛座果真有收穫。

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

▲▼林男因為被驗出陽性反應，警方要求查看車內物品，林男慌張地坐在路邊。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

眼尖員警發現一罐透明罐子，裡頭明顯填裝毒品，疑似就是林男所持有施用，懷疑是依托咪酯類毒品。警方告知權利後，當著林男家人面將人上銬逮捕，一場普通無人受傷的車禍，卻逮到吸毒男子，讓在場人員相當意外。

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

▲▼警方在車上搜出一罐毒品，疑似是喪屍煙彈，當場把林男上銬逮捕。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

該案另有插曲，原本挨撞的李男在路邊氣憤不已，對著員警大喊「我要報警！」但現場已經有員警在處理車禍，為何還要警方到場？引起許多路人側目。

李姓車主跟記者說，是因為車輛停放該黃線處，一旁有路標明示「上課日，7時至18時，禁止停車，其餘時間開放」，警方卻一度稱有違規可能有20%肇事責任，才讓他覺得不合理。但經警方確認，該處確實可供停車無誤，李男並未違停，烏龍一場。

第五警分局說，警方到場發現林男精神恍惚，經實施唾液毒品快篩呈陽性反應，全案依公共危險罪、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，另違反道交條例掣單舉發。

▲▼台中阿志猴毒駕。（圖／記者許權毅攝）

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