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問AI怎麼殺人！英18歲男「鐵鎚砸死媽媽」　冷血炫耀：打爆她頭骨

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 羅伯茨持鐵鎚殺害母親。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯發生一起駭人聽聞的弒母案，18歲少年羅伯茨（Tristan Roberts）在生日當天購買凶器，2周後將獨力撫養他長大的母親謝利斯（Angela Shellis）折磨長達4.5小時後殺害。調查發現，他犯案前曾向中國AI工具「DeepSeek」詢問殺人技巧，更在通訊軟體Discord上詳細記錄犯案過程。

沉迷暴力內容　騙過AI取得殺人建議

根據《每日郵報》，檢方指出，患有自閉症及過動症的羅伯茨每天花大量時間沉浸於充滿暴力內容的網路世界，對連環殺人犯極度著迷，曾觀看影集《夢魘殺魔》（Dexter）及電影《美國殺人魔》（American Psycho）。

案發數周前，他使用DeepSeek尋求給「沒經驗的殺手」的建議，甚至詢問該使用刀還是鎚子，但DeepSeek拒絕回答，羅伯茨便謊稱他正撰寫一本有關連環殺手的書，藉此騙過AI工具取得答案。

寫下復仇計畫「我恨女生」

到了案發前一周，他在筆電裡寫下他的「復仇」計畫，並自稱為「艾力克斯」而非本名。他在Discord上稱自己的作案動機是「我恨女生」，並將他的不幸歸咎於「一心為他付出」的母親。

45歲的謝利斯是一名教師助理，為了更妥善照顧兩個兒子，她從高薪教師轉任低薪助理，社群帳號滿是兒子的照片，曾發文寫下，「家就是我孩子在的地方。」

母案發前4天察覺異狀　哥哥裝監視器

儘管羅伯茨行為日漸失控，甚至因持刀及偷竊被法院裁定6個月轉介令，她仍不放棄尋求協助。她在案發前4天告訴社工，兒子購買刀具和鐵鎚，在手機裡寫下，「他要傷害我嗎？」哥哥伊森（Ethan）返校前還在家中裝設監視器，仍無法阻止悲劇發生。

誘騙母親出門殺害　Discord炫耀犯行

去年10月23日晚間11時，羅伯茨謊稱帶腿部受傷、行動不便的母親就醫，實則將她誘騙至自然保護區，用花了20英鎊在亞馬遜上購買的鐵鎚猛擊致死。

犯案後他若無其事在Discord炫耀，「今天超瘋狂」、「打爆她的頭骨」，甚至冒用母親手機回覆哥哥的訊息稱，「我應該還活著（笑臉）。」法院25日判處羅伯茨終身監禁，伊森也在庭上痛訴，「媽媽為他付出一切，卻換來這樣的結局。」

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