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目睹11歲女兒遭性侵！巴西母「砍男友命根」殺人焚屍　獲判無罪

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲艾瑞卡因殺害男友被拘，日前獲判無罪釋放。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名母親撞見男友企圖性侵她年僅11歲的女兒，憤而將對方殺害並割下生殖器，事後更焚屍滅跡。儘管手段殘忍，但陪審團認定她是為保護女兒而犯案，25日獲判無罪。

當地《Estado de Minas》報導，住在米納斯吉拉斯州的女子艾瑞卡（Erica Pereira da Silveria Vicente）坦承殺害同居男友艾佛頓（Everton Amaro de Silva）。她向警方供稱，當時她看見男友傳給女兒的可疑訊息，立刻衝進女兒房間，當場目睹男友壓在女兒身上，正企圖對她施暴，而女兒口中不斷尖叫求救。

檢方指控，艾瑞卡在男友飲料中摻入治療癲癇的藥物Klonopin，待對方昏迷後持刀猛刺並毆打致死，隨後找來一名青少年協助，將屍體運往貝洛奧里藏特郊區的荒地，切下死者生殖器後縱火焚屍。警方循著血跡找到艾瑞卡住處後，她便主動交出凶器。

檢方認為，犯案手法的殘忍程度顯示這不是盛怒之下的行為，而是經過冷靜預謀的謀殺。儘管如此，陪審團經過一天審理後於25日裁定艾瑞卡無罪，認定她是為了拯救女兒才會犯案，使她在羈押一年後獲判加重殺人罪及毀屍罪不成立，當庭釋放。

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