　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援

▲▼不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援。（圖／翻攝IG@overlandparkpolice）

▲橘貓鑽進電動沙發底座受困（圖／翻攝IG@overlandparkpolice，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州一隻橘貓為了逃避年度健康檢查，竟然奮力鑽進電動沙發的底座躲藏，卻因體型太大而不幸受困，最終動員警察與消防隊到府解救。

《紐約郵報》報導，橘貓21日發現要去看獸醫之後，求生慾瞬間爆棚，使勁吃奶力氣鑽進電動沙發底座。沒想到，牠圓潤的身體很快卡在沙發內部的金屬支架與機械零件之間，還差點被金屬支架擠壓，情況一度非常驚險。

歐弗蘭帕克警察局（Overland Park Police）公布照片可見，這隻橘貓卡在金屬支架之間，一邊露出「我錯了」的驚恐表情，一邊張大嘴巴求救。其中一名消防員小心翼翼用螺絲起子與電鋸進行拆解，其他隊員則托著毛孩的前後腿並且努力安撫。

▲▼不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援。（圖／翻攝IG@overlandparkpolice）

最終，消防員別無選擇，只能忍痛「鋸斷」電動沙發，才成功救出橘貓。警察局事後幽默證實，橘貓脫困之後並未獲得「免死金牌」，依然被載到獸醫院完成年度體檢。

照片曝光後引發網友熱議，人們紛紛留言笑稱，「養過橘貓的人都知道，這就是標準的『橘貓腦迴路』」、「牠們會竭盡所能避免看獸醫」、「電動沙發RIP」。也有人指出，對於擅長鑽進狹小空間的貓咪而言，電動沙發存在受困風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇再加保3千萬！　女兒庭外淚崩狂打電話籌錢
「柯文哲貪污罪成立全因210萬政治獻金」　翟本喬：二審一定被
柯文哲遭重判17年　民眾黨廉政規範藏玄機免受黨紀處分
主導封鎖荷莫茲！　以色列官員：空襲擊斃伊朗革命衛隊海軍司令
「主事者」幾近司法追殺　凌濤：藍白2026、2028沒有不合
痛批「法官勾連不存在的前金後謝」　黃光芹挺柯文哲：判決太牽強
柯文哲判17年法界認「中間偏輕」　藍白合不會有「兩個太陽」
LIVE／京華城等4案遭重判17年　柯文哲召開記者會說明
1年前喊柯文哲66歲「運勢空亡」衰17年！命理師神預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逼15歲女學生互傳裸照！新加坡狼師「視訊自慰」　10年後被判刑

主導封鎖荷莫茲！　以色列官員：空襲擊斃伊朗革命衛隊海軍司令

排隊搶加油！　泰國卡車司機加油站「排隊10小時」暴斃車上

不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援

阿布達比遭飛彈空襲！　防空系統攔截「殘骸砸落」釀2死3傷

日美峰會文件「未提台灣」！傳高市早苗下令刪除　官房長強烈否認

葉門反抗軍參戰？　伊朗官媒放話「接管曼德海峽」

時隔4年！日本今釋出850萬公秉「國家石油儲備」　全國11處接力

美國陸軍大缺人！「有大麻前科」也可入伍　募兵門檻放寬到42歲

川普嗨喊「伊朗送大禮」！以色列媒體揭真相：影響有限

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

逼15歲女學生互傳裸照！新加坡狼師「視訊自慰」　10年後被判刑

主導封鎖荷莫茲！　以色列官員：空襲擊斃伊朗革命衛隊海軍司令

排隊搶加油！　泰國卡車司機加油站「排隊10小時」暴斃車上

不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援

阿布達比遭飛彈空襲！　防空系統攔截「殘骸砸落」釀2死3傷

日美峰會文件「未提台灣」！傳高市早苗下令刪除　官房長強烈否認

葉門反抗軍參戰？　伊朗官媒放話「接管曼德海峽」

時隔4年！日本今釋出850萬公秉「國家石油儲備」　全國11處接力

美國陸軍大缺人！「有大麻前科」也可入伍　募兵門檻放寬到42歲

川普嗨喊「伊朗送大禮」！以色列媒體揭真相：影響有限

事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

變賣人生換現金？全球湧現「AI數據採礦」通訊隱私都成商品！

公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字新聞稿一次看

灰狼延長賽13分逆轉寫80年神蹟！杜蘭特30分淪空響、賽後攬責說輸球怪他

快訊／應曉薇判15年半再加保3千萬！女兒庭外淚崩狂打電話籌錢

徐春鶯幫中共官員入境台灣　陸委會將檢討審核流程

「柯判15年以上送一半藏書」祭品文　台師大教授：說到做到

郭書瑤「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

余祥銓.柔柔拍短影音　余天看不懂：起笑哦？

國際熱門新聞

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

納坦雅胡傳下令「猛轟伊朗」　防美突宣布停火

他「刀工嫻熟」分屍20歲正妹女友！職業曝光

金價出現「燭台反轉」模式　專家預測挑戰5600美元

快訊／川習會確定5／14舉行！　伊朗戰爭將在會前結束

荷姆茲海峽若關閉「台灣恐嚴重受創」　台積電也被影響

伊朗外長鬆口：正審查川普15點停火方案

伊朗考慮美國結束戰爭提案　美股收高

川普擬奪島施壓　伊朗急設「防空＋地雷網」

28歲AV男星家中暴斃！未婚夫親曝死訊

伊朗不配合川普談判！　專家：德黑蘭踩穩新底線

伊朗無差別攻擊　阿拉伯6國共同譴責

日男跳軌「身體彈回月台」砸中台女乘客！

更多熱門

相關新聞

告別沉重裝備袋！台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

告別沉重裝備袋！台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

台南市消防局為提升重大災害應變效率，同時強化第一線人員職業安全與健康，全面升級特種搜救隊裝備攜行方式，自2025年底至2026年3月間，採購28吋客製化硬殼裝備行李箱共200組，正式取代過去單肩背負或手提的傳統軟式裝備袋，讓救災行動邁向更安全與高效的新里程。

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵OHCA救護人員獲肯定

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵OHCA救護人員獲肯定

女洗澡抬頭　驚見「主子趴高處詭異凝視」

女洗澡抬頭　驚見「主子趴高處詭異凝視」

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

不想看獸醫　橘白貓「鑽金屬椅卡死」下場曝

不想看獸醫　橘白貓「鑽金屬椅卡死」下場曝

關鍵字：

橘貓電動沙發消防救援獸醫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

前美食節目主持人上廁所一半猝死

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面