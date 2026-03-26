不想看獸醫！橘貓「死命鑽進電動沙發」卡住了　驚動消防隊救援

▲橘貓鑽進電動沙發底座受困（圖／翻攝IG@overlandparkpolice，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國堪薩斯州一隻橘貓為了逃避年度健康檢查，竟然奮力鑽進電動沙發的底座躲藏，卻因體型太大而不幸受困，最終動員警察與消防隊到府解救。

《紐約郵報》報導，橘貓21日發現要去看獸醫之後，求生慾瞬間爆棚，使勁吃奶力氣鑽進電動沙發底座。沒想到，牠圓潤的身體很快卡在沙發內部的金屬支架與機械零件之間，還差點被金屬支架擠壓，情況一度非常驚險。

歐弗蘭帕克警察局（Overland Park Police）公布照片可見，這隻橘貓卡在金屬支架之間，一邊露出「我錯了」的驚恐表情，一邊張大嘴巴求救。其中一名消防員小心翼翼用螺絲起子與電鋸進行拆解，其他隊員則托著毛孩的前後腿並且努力安撫。

最終，消防員別無選擇，只能忍痛「鋸斷」電動沙發，才成功救出橘貓。警察局事後幽默證實，橘貓脫困之後並未獲得「免死金牌」，依然被載到獸醫院完成年度體檢。

照片曝光後引發網友熱議，人們紛紛留言笑稱，「養過橘貓的人都知道，這就是標準的『橘貓腦迴路』」、「牠們會竭盡所能避免看獸醫」、「電動沙發RIP」。也有人指出，對於擅長鑽進狹小空間的貓咪而言，電動沙發存在受困風險。