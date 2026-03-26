美警告祭空前打擊！　伊朗外長鬆口：正審查川普15點停火方案

▲ 阿拉奇稱正檢視美方提案。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇25日表示，德黑蘭當局正審查美國透過巴基斯坦轉交的停戰提案，但無意和華府直接談判。儘管德黑蘭官員先前公開嘲諷任何與美國對話的可能性，阿拉奇這番表態顯示伊朗在某些情況下仍願意就結束戰爭進行談判，前提是其要求得到滿足。

川普提15點方案 要求銷毀高濃縮鈾

《路透》據3名以色列內閣消息人士透露，川普政府提出的15點方案包括要求伊朗銷毀高濃縮鈾庫存、停止鈾濃縮活動、限制彈道飛彈計畫，並切斷對區域盟友的資金援助。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）警告，「如果他們無法理解他們在軍事上已被擊敗，且還會繼續挫敗，川普總統將確保他們遭受前所未有的打擊。」

美軍已打擊逾萬目標 92%海軍艦艇被摧毀

美軍中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）在視訊簡報中指出，美軍已打擊伊朗境內超過1萬個目標，且伊朗大型海軍艦艇已有92%被摧毀，無人機與飛彈發射率下降逾90%。他還提到，美國與以色列已聯手破壞或摧毀伊朗2/3飛彈、無人機及海軍生產設施。

以軍續攻伊朗設施 德黑蘭住宅區遭襲

儘管美方釋出談判訊息，戰火並未停歇。以色列軍方25日稱對伊朗發動多輪新攻勢，鎖定船艦與潛艦建造設施。伊朗半官方SNN新聞社報導，德黑蘭一處住宅區遭襲，救援人員正在瓦礫中搜尋生還者。科威特與沙烏地阿拉伯也擊退新一波無人機攻擊。伊朗國會議長卡利巴夫（Baqer Qalibaf）威脅，若鄰國配合敵對勢力占領伊朗島嶼，德黑蘭將予以反擊。