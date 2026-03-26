馬辦茶壺風暴！鄭麗文控綠營買媒體放大　民進黨：採取法律途徑

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨近日陷入前總統馬英九辦公室茶壺風暴，國民黨主席鄭麗文力挺副主席蕭旭岑，並稱「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」。對此，民進黨今（26日）駁斥，鄭麗文對本黨指控完全子虛烏有，請鄭麗文立即收回言論並且公開道歉，民進黨將採取法律途徑，讓真相大白。

馬辦一週內連發2篇聲明，切割親信幕僚蕭旭岑、王光慈，直指2人「違反財政紀律」、「利用馬辦名義在中國做一些事」。馬英九接受聯合報專訪時坦言，發生這樣的事他很心痛，也會暗自流淚，但他學法律出身，當過法務部長，碰到這種事情是六親不認的，目前具體事證已經整理得差不多，後續會送請司法調查。茶壺風暴外界霧裡看花。

對此風波，鄭麗文昨在常會上表示，少數的聲音被媒體惡意的放大，甚至民進黨「鈔能力」買通媒體，每天有「扣達(quota)」，買通名嘴，甚至民調。民進黨對台灣全面認知作戰，要練習分辨假消息的功力，以面對嚴峻的考驗。現在的國民黨空前團結，藍白合也是空前的團結，一定會如履薄冰，穩紮穩打，贏得2026的勝利。

對此，民進黨發言人吳崢回應，鄭麗文上任以來爭議不斷，連自家人都看不下去，但對於國民黨家務事，民進黨一點興趣都沒有。

吳崢指出，然而，現今又傳出鄭麗文左右手、國民黨副主席有道德操守、財務上的疑慮，又多次代表國民黨與中共官方交流，是否適任國會最大黨副主席，社會自有公評。

吳崢強調，鄭麗文身為黨主席，面對自家黨內爭議，處理方式竟是轉頭向民進黨潑髒水，以惡意造謠的虛構言論，來轉移焦點，行徑令人不齒。請鄭麗文不要凡事賴給清德，立刻收回造謠言論並且公開道歉，本黨將採取法律途徑，讓真相大白。