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兒科名醫車禍亡　家長不捨憶暖舉：唯一會打電話關心病童

記者黃翊婷／綜合報導

國道1號北向45公里桃園路段日前發生一起死亡車禍，據悉，死者為知名小兒科醫師王國淵。消息傳開之後，不少曾帶孩子去看診的家長紛紛湧入診所Google頁面留下5星評論，還有家長在地方社團留言表示，王醫師會打電話關心追蹤孩子的狀況，是非常有耐心又親切的醫師，如今卻發生這樣的事情，大家都感到很遺憾。

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，拖吊車脫離受損嚴重自小客車。（圖／國道一隊提供）

▲車輛毀損嚴重，可見當下撞擊力道之大。（圖／國道一隊提供，下同。）

3車事故1死2傷

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回顧事發經過，事故發生在23日深夜10時許，國道警方接獲通報，國1北向45公里桃園路段發生3車碰撞事故，27歲吳女駕駛自小客車疑似突然故障停放中線車道，後方36歲宇姓男子駕駛大貨車停等，但54歲熊姓男子駕駛自小客車疑未注意車前狀況，煞車不及追撞大貨車車尾，並導致自身車頭嚴重毀損，熊男受困車內。

小兒科名醫傷重不治

警消到場後，以破壞器材協助熊男脫困，車內59歲王姓男子、52歲馬姓女乘客都受傷，經送林口長庚醫院救治，王男傷重不治宣告死亡。據悉，王男疑似是新北知名小兒科醫師王國淵，曾任台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師。

▲國道一號桃園北向前天深夜發生3車追撞事故，自小客車追撞大貨車，車頭處嚴重毀損。（圖／國道一隊提供）

▲車頭幾乎全毀。

病患、家長留言悼念

消息傳開之後，不少病患或曾帶孩子前往就診的家長，紛紛湧入診所的Google頁面並留下5星評論，表達哀悼之意。臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」管理員也發布相關貼文，大家紛紛留言表示，「王醫師一路好走，感謝您的奉獻」、「直到現在還是很難相信王醫師就這樣離開了」。

家長讚王醫師：唯一會主動打電話追蹤孩子狀況

還有許多家長表示，王醫師看診非常有耐心，也很親切，甚至在診療結束之後，還不忘打電話關心追蹤孩子的狀況，「第一次接到關心追蹤電話居然是院長親自打的，很溫暖很專業，是新手媽媽強大的依靠」、「會打電話關心孩子的狀況，我和爸爸永遠不會忘記」、「院長人很好，是唯一會主動打來問孩子的狀況，居然就沒了」。

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