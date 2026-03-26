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施壓波斯灣國家？傳川普索討「至少2.5兆美元」戰爭結算費

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲據傳川普施壓波斯灣國家付費。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

阿曼記者兼國際政治分析師朱胡里（Salem al-Zahouri）宣稱，美國總統川普正在施壓波斯灣國家承擔伊朗戰爭的成本，支付高達數兆美元的戰爭費用。

川普要求波灣國家出錢？

伊朗官媒Press TV於21日報導，朱胡里日前接受BBC Arabic採訪時，被問及白宮是否向波斯灣國家施壓，要求他們為伊朗戰爭出資。他回應，「絕對屬實，波斯灣國家正承受龐大的軍事與經濟壓力。」

朱胡里宣稱，根據外洩文件，川普向波斯灣國家開出2種價碼，「若希望戰爭持續，必須支付5兆美元，若希望停戰，則需支付2.5兆美元，作為迄今成就的費用。」他指控，美國的行為宛如敲詐勒索。

不過，朱胡里並未詳細說明消息來源，也未透露川普何時何地提出這項要求。海灣合作理事會（GCC）目前未對此消息發表評論。

戰爭成本高漲　中東不滿

隨著伊朗戰爭持續時間超出預期，美國承擔成本不斷攀升。根據五角大廈資料，光是衝突第一周就花費超過113億美元。《華盛頓郵報》也指出，伊朗反擊持續之際，五角大廈近期額外申請了2000億美元預算。

國際油價上漲，戰爭成本攀升，加上美軍傷亡累積，已經動搖川普支持度。3月17日至20日進行的一份CBS/YouGov民調顯示，僅38%美國選民認為川普對伊朗局勢處理得當，高達62%都持否定態度。

在此背景下，川普接連要求其他國家支持伊朗戰爭。不過，中東各國的不滿情緒也很強烈，他們並未挑起戰爭，卻正在承受石油設施被轟炸及出口中斷的巨大損害。

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東與北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）說，「波斯灣國家長期尋求與以色列享有程度的對美安全夥伴關係，但他們現在意識到，這可能永遠無法實現。」

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