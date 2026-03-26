川普想談判「等於承認失敗」　伊朗外長嗆：無對話意願

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日承認與美國間接「交換訊息」，但強調這些溝通既非對話、也不是談判。他還說，華府態度從要求「無條件投降」到呼籲談判，等同於承認失敗。

否認談判 嗆川普承認失敗

阿拉奇接受國營《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）採訪時表示，「美國人不是要我們『無條件投降』嗎？那為什麼他們現在要討論談判呢？他們現在討論談判的事實，正是承認失敗。」

他表示，幾天以來，美國透過不同的「友好國家」傳遞多則訊息，而伊朗以警告或表明立場的方式回覆，並非所謂的談判或對話，而是「一種訊息交換」。

強調無談判意願 譴責推銷戰爭

阿拉奇強調，目前伊朗政策是繼續防禦，「現在沒有談判意願」，「在這些訊息中提出的一些觀點，已被傳達給最高領導層。如果必須採取某種立場，他們將會加以宣布。」

此前NBC報導，川普正觀看一系列精心剪輯的「美軍成功空襲影片」。阿拉奇深表不滿，譴責這種對美國人民和美國總統「推銷」戰爭的行為，「這是以色列的戰爭，而該區域及美國人民都在為此付出代價。」

儘管阿拉奇語氣強硬，白宮的態度卻截然相反，宣稱即使德黑蘭沒有立刻接受旨在結束戰爭的「15點計畫」，與伊朗的談判仍進展迅速。