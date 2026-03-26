最新財產申報　台南藍黨團財力驚人、1人定存億元、郭信良背債上億

▲議員郭信良。（圖／記者林東良翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（24日）公布新一期財產申報，包含部分台中市議員、台南市議員，民眾黨議員江河樹存款266萬3087元，另外有2080萬債務，台南議會呈現M型化社會，部分年輕議員存款甚至未達申報門檻，而無黨籍議員杜素吟光是定存就約億元，3位國民黨議員林美燕、林燕祝、蔡育輝財力雄厚，身家都粗估億元之譜，而前議長郭信良財產僅申報存款22萬、負債卻破億。

江和樹名下10筆土地、4筆建物，位於南投、台中西屯、大里，去年8月以3600萬價格在台中太平取得一住宅，還有1輛370萬元的Tesla、1輛國瑞汽車，存款266萬3087元，股票總價額44萬6410元（以每股票面價額10元計），主力在力山有萬股、7筆保險，另外有2080萬5149元債務用於保單質借、購置不動產。

國民黨台中議員黃佳恬名下有8筆土地、4筆建物位於台中、彰化，總值約4000萬左右，還有1輛99萬元的國瑞汽車、1輛140萬的三陽汽車，存款971萬4276元，股票總價額45萬8840元（以每股票面價額10元計），主力在台亞、泓格都有上萬股，6筆保險。另有債務2600萬元用於購置不動產、周轉金，也投資建設公司4147萬4130元。

民進黨籍台南議長邱莉莉名下10筆土地、4筆建物位於台南、高雄，1輛45萬元的國瑞汽車，存款1609萬8575元、1筆保險；民進黨議員周嘉韋則是無申報任何資產，包含存款在內都未達申報標準。

而過去主導假球案、涉入多起貪汙案的國民黨籍前議長吳健保，其子吳禹寰以無黨籍身分當選議員，根據其財產申報，吳名下19筆土地、3筆建物位於台南仁德區、存款189萬2339元、17筆保險，債務158萬1539元用於周轉，還有事業投資245萬2000元。

曾以「戴安全帽會壓壞髮型」，要求警局別開單的無黨議員杜素吟財力最為驚人，名下13筆土地、3筆建物位於台南仁德區，2輛價值3百萬元的賓士、1輛奧迪，光是存款就高達9477萬3314元，還有4筆保險、債權1842萬元作為土地抵押權設定。

國民黨議員林美燕名下4筆土地都在高雄、1輛日產汽車、1輛60萬元的MINI汽車，現金250萬元、存款4292萬4173元、股票總價額10萬7950元（以每股票面價額10元計），基金受益憑證671萬6324元、17筆保險，債權300萬用於借貸，投資幼兒園、文教機構共600萬，沒有債務。

國民黨議員林燕祝名下7筆土地、3筆建物位於台南，1輛TOYOTA、1輛福特六和，存款2178萬323元、股票總價額500萬420元（以每股票面價額10元計），主力華豐39萬8212股，債券1059萬8629元、基金受益憑證2168萬2707元、4年期澳幣達人239萬6997元、9筆保險，沒有債務。

國民黨議員蔡育輝名下27筆土地、8筆建物位於台南，存款4473萬4375元，股票總價額4749萬7440元（以每股票面價額10元計），主力群創、友達都在200萬股以上，若以昨日收盤價計算，總值上億元，另有8筆保險，多筆投資共1057萬9210元，也揹債4570萬用於周轉。

無黨籍議員郭信良名下6筆土地位於台南安平，存款22萬6309元、2筆保險，債務卻高達1億5127萬1251元，主要用於周轉金。

無黨籍議員陳昆和名下104筆土地、15筆建物，位於台南、屏東、台北等地，2輛賓士分別要價968萬、451萬、1輛奧迪188萬、1輛INFINITI要價199萬，存款5901萬2481元，高爾夫球證47萬元、9筆保險，投資建設公司4898萬5790元，債務高達3億8775萬7165元用於抵押權設定。