伊朗不甩川普喊談判！　專家：德黑蘭已踩穩新底線

記者柯沛辰／綜合報導

美伊戰火即將滿月，華府稱雙方已經展開對話，但遭德黑蘭嚴詞否認。卡達半島電視台報導，專家分析，伊朗已經有了新底線，現在的目標不僅僅是停火，而是按照自己的條件結束戰爭。談判態度比戰前更加強勢。

▲川普放話稱與伊朗對話良好，但遭德黑蘭駁斥。（圖／路透）

多國私下搭建溝通管道 但停火前景仍不樂觀

《半島電視台》25日引述中東地區兩名高階外交人士的說法，埃及、土耳其和巴基斯坦過去幾天私下建立了一條美國和伊朗官員之間的間接溝通管道。儘管外交斡旋出現了一絲曙光，但專家們仍然對停火前景持懷疑態度，因為交戰各方的立場依然相距甚遠。

荷莫茲海峽是全球能源要道，全球五分之一的石油出口都要經過這條水道，目前數百艘船隻仍然癱瘓。在整個地區，伊朗採取了「以眼還眼」的路線，以重建威懾力，並確保任何威脅都會遭到反擊。

▲荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

重擊天然氣與防空系統 伊朗「以眼還眼」重建威攝

上週，以色列襲擊伊朗南帕斯天然氣田後不久，伊朗隨即襲擊卡達的天然氣設施，重創其17％出口。在以色列襲擊伊朗納坦茲核濃縮設施後，短短數小時後，2枚伊朗飛彈便突破了以色列的防空系統，擊中了南部城鎮迪莫納（Dimona）與阿拉德（Arad），造成180多人受傷。

專家認為，伊朗現在的目標不僅僅是停火，而是要建立一個能恢復威懾力並確保長期經濟和安全保障的戰後秩序。伊朗政壇與軍方近日也陸續放話，德黑蘭將對戰爭求償，得到不再遭受攻擊的明確保證，並針對荷莫茲海峽通行建立新的監管規則。

▲以色列南部城鎮迪莫納（Dimona）遭伊朗飛彈空襲。（圖／路透）

不只求停火還要賠償 甚至討論比照他國收通行費

華府智庫國際政策研究所（CIP）伊朗問題專家莫塔札維（Negar Mortazavi）認為，德黑蘭尋求以自己的條件結束戰爭，同時爭取解除制裁、賠償損失和經濟籌碼，因為扼守住荷莫茲海峽給了他們一些靈感，「或許我們可以比照世界上其他地方，收取通行費」，這是伊朗國內正在討論的話題。

分析人士表示，伊朗不太可能在不做出重大讓步的情況下放棄這項籌碼。尤其是現在伊朗認為戰爭幫助它獲得了一些透過外交途徑未能獲得的經濟援助。例如上周五，川普政府暫時豁免了對伊朗海上石油的制裁，試圖以此緩解國際油價，這就是讓伊朗得利的典型例子。