18歲在耶魯大學醫院當清潔工！多年後她重返「成為住院醫師」

▲泰勒艾倫在得知錄取耶魯大學醫學院的住院醫師時，激動得躍起大叫。（圖／翻攝自Instagram@shayy.taylor）

文／CTWANT

對許多人而言，職涯是一段逐步前行的旅程，但對32歲的美國女子泰勒艾倫（Shay Taylor-Allen）來說，卻是一場充滿意義的「圓夢之旅」。她近日確定將前往耶魯醫學院接受住院醫師訓練，而這所醫院不僅是她的第一志願，更是她出生與曾工作過的地方，消息曝光後引發關注。

根據《ABC News》報導，泰勒艾倫目前就讀於霍華德大學（Howard University）醫學院，她在社群平台分享得知錄取當下的影片，只見她激動地高高躍起、難掩喜悅，影片迅速在網路瘋傳，累積數百萬觀看。泰勒艾倫受訪時形容，自己當下興奮到「覺得地板都快被踩壞」，心情至今仍難以平復。

這段旅程對她而言格外特別。泰勒艾倫出生於紐哈芬（New Haven）的耶魯大學醫院，18歲時曾在院內擔任清潔人員。她坦言，當年在醫院打掃時，從未想過未來能以醫師身分重返同一地點，「這一切就像夢一樣不真實」。

泰勒艾倫透露，自己並非從小立志行醫，而是在大學二年級時，母親罹病後才改變人生方向。當時她一邊在醫院工作，一邊照顧母親，並曾向醫院前高層求助，最終獲得實質協助。這段經歷讓她深刻體會到醫療與資源連結的重要性，也啟發她投身醫界的志向，希望未來能為他人發聲、提供幫助。

她回憶，「那次經驗讓我看到，當有人願意伸出援手，可以改變一個家庭的命運，也讓我決定成為那樣的人。」泰勒艾倫預計於今年5月畢業，並將於稍晚加入耶魯醫院麻醉科住院醫師訓練。院方也表示，期待她加入團隊，與其他專業人員共同投入醫療服務與研究。

從清潔人員到準醫師，泰勒艾倫的故事也激勵許多人。她鼓勵年輕女性，特別是少數族裔，不要因外界質疑而放棄夢想，「只要堅持，我們可以做到任何事，而醫療領域也需要更多像我們這樣的人才。」

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