法院「精神錯亂」判無罪！黑人隨機槍殺韓裔孕婦　一屍兩命美國夢碎

▲非裔男子古斯比朝一輛轎車隨機開槍，擊斃韓裔孕婦。（圖／庫克縣司法行政官）

記者羅翊宬／綜合報導

美國華盛頓州西雅圖市一名30歲男子古斯比（Cordell Goosby）於2023年在市中心向一輛汽車開槍，擊斃懷有身孕的34歲韓裔女子權宜娜（Eina Kwon）以及其未出生的胎兒，女子丈夫雙臂則是因護妻而受到彈擊。然而，法院近日卻以「精神錯亂」為由裁定古斯比無罪，未來送入州立精神醫院接受監管。

2023年6月17日，權宜娜與37歲的丈夫權成炫（Sung-hyun Kwon，音譯）正駕車前往他們位於西雅圖市中心貝爾敦（Belltown）的日本壽司餐廳「Aburiya Bento House」上班，約上午11時15分行經十字路口停等紅燈，然而卻遭到古斯比衝向駕駛座一側車窗持槍射擊。

警方隨後在現場附近逮捕古斯比，他舉手並坦承「是我幹的！」。事發時，古斯比使用的是偷來的9毫米手槍，且因伊利諾州前科被禁止擁有槍械。

檢方文件指出，「在短短時間內，他對車內開槍，將所有子彈射出後逃離現場，行為讓一個家庭與社區陷入破碎。」

▲30多歲的韓裔權姓夫妻在美國西雅圖經營日式壽司店，本月13日開車上班等紅燈時遭遇槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據美媒《紐約郵報》、《西雅圖時報》，華盛頓州金郡（King County）法院以「精神錯亂」為由判處古斯比無罪。法院資料顯示，古斯比與檢方分別聘請的精神專家都認定，射殺事件發生時古斯比精神狀態不穩，患有精神疾病，無法理解自己行為的性質及分辨是非，因此法院接受精神病辯護。

華盛頓州法律規定，犯案時精神失常者可以此辯護，雖在重罪案件中少於1%使用此策略，但成功率約25%。法院判決意味著，古斯比承認犯案事實，但將被送入西部州立醫院（Western State Hospital）接受長期監護，釋放需經多方審核。

古斯比過去精神病史複雜，從2015年起多次住院治療，2022年搬至西雅圖後，心理評估顯示他患有精神分裂症光譜及其他精神疾病，並合併酒精、大麻及迷幻藥使用障礙，以及可能的人格障礙。他曾聲稱有人透過牆壁與天花板與他交談，並認為其他汽車內的人要害他，顯示其偏執妄想。

事發前數日，他還向住房管理員留言，指控有人監視他並散布謠言。警方與社會服務單位都注意到他正處於精神危機，但未能及時防止悲劇發生。

檢方指出，由於2012年上訴法院判決，未出生胎兒不列入謀殺對象，且缺乏證據顯示古斯比知情權宜娜懷孕，因此無法以過失殺人或其他罪名追訴胎兒死亡。

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