卑南溪河床搬木頭！海端警鷹眼發現急攔人　一查竟是珍貴紅檜

▲海端警查獲紅檜滯留木送辦。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府與林業保育署台東分署關山工作站人員於本月23日巡查卑南溪流域時，發現河床疑似有人進行木材搬運作業，因該區域未開放撿拾木頭，隨即通報警方協助查處。台東縣警察局關山分局海端聯合所接獲通報後，立即派員前往查察，當場查獲載運紅檜滯留木案件，並將相關人員依法送辦。

警方表示，當日上午10時40分許，巡查人員於卑南溪河床發現異狀後通報，員警隨即前往初來橋下方執行攔查，發現一輛自小客貨車自河床方向駛出，行跡可疑，遂予以攔停盤查。經檢視，車上載有2段紅檜滯留木，經林業單位確認屬珍貴林木（第一級木材），員警隨即將車上3名相關人員帶返派出所釐清來源與用途，並依涉嫌違反《森林法》及竊佔等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

海端聯合所指出，卑南溪流域於颱風或豪雨過後常有漂流木出現，主管機關得視情況公告開放民眾撿拾，但相關規範明確，採「原則開放、例外禁止」原則管理。一般僅限撿拾無標售價值之木材，且不得撿拾具國有或公有標記，或屬紅檜、扁柏等珍貴林木；同時，民眾僅可使用簡易工具現場裁切，不得動用大型機具搬運，若涉及販售用途，亦須依規定辦理登記。

關山警察分局呼籲，紅檜等珍貴林木為國家重要資源，未經許可擅自撿拾、搬運或占為己有，均可能觸犯刑責。警方將持續與林業單位合作強化巡查與查緝作為，守護森林資源與自然環境，並提醒民眾務必確認相關公告規定後再行撿拾，以免誤觸法網。